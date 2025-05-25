Учёные предсказывают: мегацунами высотой с небоскрёб могут поглотить побережье США

Ученые бьют тревогу: существует угроза "мегацунами", высота которых может достигать 300 м, и если в ближайшие 50 лет произойдет сильное землетрясение, это может уничтожить значительную часть Америки.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большая волна

Аляска, Гавайи и Западное побережье США, включая Сиэтл и Портленд, находятся в зоне риска, если землетрясение случится вдоль субдукционного разлома Каскадии, который простирается от острова Северный Ванкувер до Калифорнии. Исследование геологов из Вирджинии показало, что вероятность землетрясения магнитудой 8,0 в этом районе в течение 50 лет составляет 15%.

Такое землетрясение может затопить крупные города и даже привести к проседанию прибрежных земель на 2 м. Ученые предупреждают, что мегацуны могут стать катастрофой для миллионов американцев. В отличие от обычных цунами, которые имеют высоту в несколько метров, мегацунами могут подниматься на сотни метров и возникать мгновенно, не оставляя времени на подготовку.

Тина Дура, ведущий автор исследования, отметила, что последствия для землепользования могут значительно увеличить сроки восстановления, особенно в южной части Вашингтона, северной части Орегона и северной части Калифорнии. Интересно, что с 1700 года в этой зоне не было сильных землетрясений, передает independent.

Уточнения

Магниту́да землетрясе́ния (от лат. magnitudo «важность, значительность, крупность, величие») — величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.

