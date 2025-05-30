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Старинная карта указала на материк, которого нет — но всё совпало слишком точно

2:14
Наука

Когда историки изучали одну из старинных морских карт XVI века, они обнаружили кое-что странное: на ней был чётко обозначен материк, которого не существует. Ни на современных картах, ни в спутниковых снимках, ни в географических базах данных. И всё бы ничего — если бы не совпадения, которые начались потом.

Карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карта

Материк-призрак

Карта, найденная в архивах библиотеки Падуи, была создана Лукой Маретти, навигатором и картографом венецианской школы. Она невероятно точна по меридианам, побережьям и известным на то время континентам. Но в южной части Индийского океана — между Мадагаскаром и Антарктидой — обозначен крупный материк с горами, реками и даже поселениями.

"Эта карта — шедевр навигации. Но наличие там континента, которого не существует, сбивает с толку", — рассказывает профессор Алессандро Феллини, специалист по исторической картографии из Болоньи.

Совпадения, которые настораживают

Через несколько лет после изучения карты, учёные-геофизики, исследовавшие морское дно в этом районе, обнаружили странную аномалию: гигантское возвышение под водой, по размерам сопоставимое с территорией современной Индии. Геологическая структура указывает, что это — не просто подводный хребет, а, возможно, остатки древней суши.

"Мы видим следы эрозии, напоминающие речные русла, и структуры, похожие на плато", — говорит доктор Риван Кумар, геофизик из Индии.

Миф или утраченная реальность

Некоторые считают, что речь идёт о Лемурии — гипотетическом континенте, существование которого предполагали в XIX веке. Другие говорят о Зеландии, части которой действительно оказались под водой миллионы лет назад. Однако карта Маретти на 300 лет старше этих теорий.

Что, если…

Учёные не исключают, что перед нами документ, основанный на утерянных знаниях, возможно, полученных от цивилизаций, о которых история умалчивает. Или — совпадение. Но слишком уж точное, чтобы его игнорировать.

Уточнения

Географи́ческая ка́рта — построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщённое изображение поверхности Земли, другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на ней объекты или явления в определённой системе условных знаков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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