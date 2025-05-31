Земля начала стремительно менять свою форму: горы движутся, рельеф перестаёт быть вечным

Горы кажутся вечными. Массивные, неподвижные, незыблемые. Но учёные выяснили: всё не так стабильно, как казалось. Горные хребты по всему миру… движутся. И делают это быстрее, чем предполагалось ранее. А значит — форма нашей планеты меняется прямо сейчас.
Группа геофизиков из Гарварда и Института геодинамики в Мюнхене, используя спутниковые данные GPS и лазерную интерферометрию, обнаружила, что такие массивы, как Гималаи, Альпы и Кордильеры, поднимаются и перемещаются на миллиметры и даже сантиметры в год.
"Мы привыкли думать, что горообразование — это миллионы лет. Но сейчас мы видим: эти процессы происходят на глазах. Земля живая, она дышит, сжимается, растягивается и изменяется", — объясняет профессор Люк Брандт, один из авторов. исследования
Главный фактор — движение тектонических плит. Но есть и другие — менее очевидные:
Таяние ледников снижает нагрузку на земную кору, и она начинает "отпружинивать" вверх.
Изменения в глубинных магматических слоях вызывают вертикальные сдвиги.
Глубинная эрозия и климатические сдвиги ускоряют процесс.
Всё это делает планету не статичной, а гибкой — как медленно пульсирующий организм.
Это не просто геофизическое любопытство. Быстрое движение гор может повлиять на:
Повышение сейсмической активности;
Усиление оползней и обвалов;
Смещение границ тектонического напряжения, в том числе в зонах, где раньше было спокойно.
"То, что сегодня считается стабильной территорией, завтра может попасть в зону риска", — подчёркивает геолог Мария Гольц из Технического университета Вены.
Мы живём на планете, которая непрерывно меняет себя. И теперь, благодаря новым технологиям, учёные могут видеть эти изменения почти в реальном времени. Это открывает не только новые горизонты для науки, но и важные выводы для безопасности миллионов людей.
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