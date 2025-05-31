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Земля начала стремительно менять свою форму: горы движутся, рельеф перестаёт быть вечным

2:17
Наука

Горы кажутся вечными. Массивные, неподвижные, незыблемые. Но учёные выяснили: всё не так стабильно, как казалось. Горные хребты по всему миру… движутся. И делают это быстрее, чем предполагалось ранее. А значит — форма нашей планеты меняется прямо сейчас.

Земля
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Что происходит с Землёй

Группа геофизиков из Гарварда и Института геодинамики в Мюнхене, используя спутниковые данные GPS и лазерную интерферометрию, обнаружила, что такие массивы, как Гималаи, Альпы и Кордильеры, поднимаются и перемещаются на миллиметры и даже сантиметры в год.

"Мы привыкли думать, что горообразование — это миллионы лет. Но сейчас мы видим: эти процессы происходят на глазах. Земля живая, она дышит, сжимается, растягивается и изменяется", — объясняет профессор Люк Брандт, один из авторов. исследования

Почему это происходит

Главный фактор — движение тектонических плит. Но есть и другие — менее очевидные:

  • Таяние ледников снижает нагрузку на земную кору, и она начинает "отпружинивать" вверх.

  • Изменения в глубинных магматических слоях вызывают вертикальные сдвиги.

  • Глубинная эрозия и климатические сдвиги ускоряют процесс.

Всё это делает планету не статичной, а гибкой — как медленно пульсирующий организм.

Что это значит для нас

Это не просто геофизическое любопытство. Быстрое движение гор может повлиять на:

  • Повышение сейсмической активности;

  • Усиление оползней и обвалов;

  • Смещение границ тектонического напряжения, в том числе в зонах, где раньше было спокойно.

"То, что сегодня считается стабильной территорией, завтра может попасть в зону риска", — подчёркивает геолог Мария Гольц из Технического университета Вены.

Земля в движении — всегда

Мы живём на планете, которая непрерывно меняет себя. И теперь, благодаря новым технологиям, учёные могут видеть эти изменения почти в реальном времени. Это открывает не только новые горизонты для науки, но и важные выводы для безопасности миллионов людей.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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