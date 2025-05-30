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Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали

2:03
Наука

Пока человечество мечтает исследовать Марс, под нашими ногами скрывается нечто куда более удивительное — огромный резервуар воды, который, как выяснилось, может превосходить по объёму все океаны планеты. Только находится он не на поверхности, а на глубине сотен километров в мантии Земли.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Как его нашли

Открытие стало возможным благодаря анализу сейсмических волн. Исследователи из Северо-Западного университета США во главе с профессором Стивеном Джейкобсеном заметили, что волны, проходящие через зону на глубине около 700 км, замедляются — признак присутствия воды.

"Но это не вода в привычном виде — это вода, связанная в кристаллической решётке минерала рингвудита", — поясняет профессор Джейкобсен.

Что такое рингвудит

Рингвудит — редкий минерал, который формируется только при огромном давлении. Он способен удерживать до 1,5% воды в своей структуре, что кажется ничтожным… до тех пор, пока не осознаешь, сколько этого минерала в недрах планеты.

По расчётам, в этой зоне может содержаться в три раза больше воды, чем во всех океанах вместе взятых.

Почему об этом не знали раньше

До недавнего времени просто не было инструментов, способных заглянуть так глубоко. Только благодаря совершенствованию сейсмических технологий и новым лабораторным экспериментам с синтетическим рингвудитом удалось доказать, что вода действительно есть — и она не испарилась при формировании Земли, как считалось ранее.

Что это меняет

Это открытие кардинально меняет представления о водном цикле на планете. Теперь ясно: океаны — это только верхушка айсберга. Глубинная вода участвует в образовании вулканов, землетрясений и даже влияет на движение литосферных плит.

"Земля буквально насыщена водой, и она — часть механизма, который мы только начинаем понимать", — говорит геофизик Эмма Роус из Оксфорда.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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