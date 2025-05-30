Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали

Пока человечество мечтает исследовать Марс, под нашими ногами скрывается нечто куда более удивительное — огромный резервуар воды, который, как выяснилось, может превосходить по объёму все океаны планеты. Только находится он не на поверхности, а на глубине сотен километров в мантии Земли.
Открытие стало возможным благодаря анализу сейсмических волн. Исследователи из Северо-Западного университета США во главе с профессором Стивеном Джейкобсеном заметили, что волны, проходящие через зону на глубине около 700 км, замедляются — признак присутствия воды.
"Но это не вода в привычном виде — это вода, связанная в кристаллической решётке минерала рингвудита", — поясняет профессор Джейкобсен.
Рингвудит — редкий минерал, который формируется только при огромном давлении. Он способен удерживать до 1,5% воды в своей структуре, что кажется ничтожным… до тех пор, пока не осознаешь, сколько этого минерала в недрах планеты.
По расчётам, в этой зоне может содержаться в три раза больше воды, чем во всех океанах вместе взятых.
До недавнего времени просто не было инструментов, способных заглянуть так глубоко. Только благодаря совершенствованию сейсмических технологий и новым лабораторным экспериментам с синтетическим рингвудитом удалось доказать, что вода действительно есть — и она не испарилась при формировании Земли, как считалось ранее.
Это открытие кардинально меняет представления о водном цикле на планете. Теперь ясно: океаны — это только верхушка айсберга. Глубинная вода участвует в образовании вулканов, землетрясений и даже влияет на движение литосферных плит.
"Земля буквально насыщена водой, и она — часть механизма, который мы только начинаем понимать", — говорит геофизик Эмма Роус из Оксфорда.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
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