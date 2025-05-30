Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру

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Палеонтологи обнаружили в пустыне Намиб на юго-западе Африки останки гигантского существа, возраст которого ошеломляет: он жил задолго до появления динозавров. А его размеры впечатляют — 36 метров в длину. Но самое удивительное — это вовсе не динозавр.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки

Кто это

Находку сделал международный коллектив учёных под руководством доктора Ренато Сильвы из Университета Сан-Паулу. После тщательного анализа стало ясно: это скелет древнего морского рептилии, относящегося к группе ихтиозавров — существ, живших более 250 миллионов лет назад.

"Он старше самых древних динозавров на 20 миллионов лет. Это настоящий монстр доисторических морей", — подчёркивает доктор Сильва.

Почему в пустыне

Когда-то территория современной Намибии была покрыта морем. И этот ихтиозавр — обитатель древнего океана, оставил свои останки в слоях песка, которые сегодня лежат под палящим солнцем пустыни.

Скелет был удивительно хорошо сохранён: чётко прослеживаются позвоночник, части черепа и даже фрагменты ребер. Это редкость для такой глубокой древности.

Каковы масштабы

Существо напоминает гигантского дельфина, но с чертами, характерными для морских хищников. Оно питалось рыбой, аммонитами и, возможно, более мелкими рептилиями. Учёные уверены: это был один из самых крупных хищников своего времени.

"Для своего времени — он был как синий кит сегодня: вершина пищевой цепи, король океанов", — говорит палеонтолог Марта Энглер из Германии.

Что это меняет

Открытие заставляет пересмотреть представления о том, как быстро развивалась жизнь после Пермского вымирания — крупнейшего катаклизма в истории Земли. Появление такого гиганта так рано удивило даже самых опытных палеонтологов.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

