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В сибирской тайге нашли зону, где сбивается время — компасы сходят с ума, а люди теряются в реальности

2:20
Наука

Глубоко в сибирской тайге, вдали от городов и спутников, исследователи столкнулись с феноменом, который пока не может объяснить ни одна наука. На одном участке местности время будто бы сбилось с курса: часы начинают вести себя странно, компасы сходят с ума, а у людей возникают приступы дежавю и пространственной дезориентации.

Лес
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Лес

Где это происходит

Загадочная зона расположена в труднодоступном районе Красноярского края, рядом с древним геологическим разломом. Исследователи называют это место "пузырём времени" — потому что внутри него не работают приборы, завязанные на синхронизацию с внешним миром.

Геофизик из Новосибирска Артём Быстров, один из первых, кто изучал аномалию на месте.

"Механические часы начинают отставать или идти вперёд, словно попадают в другое течение времени. GPS-сигналы пропадают, и даже батарейки разряжаются быстрее обычного", — рассказывает ученый.

Что говорят гипотезы

Учёные пока расходятся во мнениях. Некоторые считают, что это связано с подземными скоплениями магнитных пород, которые создают сильные электромагнитные помехи. Другие — что здесь действуют гравитационные аномалии, вызванные тектонической активностью.

Есть и более смелые версии: якобы в этом месте нарушается структура пространства-времени. Это похоже на микроскопическую "чёрную дыру" или энергетический пузырь, нарушающий привычный ход времени.

А что ощущают люди

Туристы и исследователи, побывавшие в "пузыре", описывают одинаковые симптомы: внезапную усталость, потерю ориентации, ощущения, будто что-то "наблюдает" за ними. Некоторые сообщали, что часы после выхода из зоны продолжают идти неправильно в течение нескольких часов.

"Сложно поверить, что ты на Земле. Всё будто сдвинуто, как в странном сне", — признался один из участников экспедиции.

Что это было

Ответа пока нет. Но учёные уже планируют повторную экспедицию — с более точным оборудованием. Ведь если такие "пузырьки времени" действительно существуют, это может означать, что пространство и время на планете устроены гораздо сложнее, чем мы думали.

Уточнения

Тайга́ — биом, характеризующийся преобладанием хвойных лесов, образованных в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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