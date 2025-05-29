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На краю космоса — тишина: обнаружена граница, которую никто не может объяснить

2:09
Наука

Учёные, исследующие далёкие участки космоса, столкнулись с неожиданным открытием: на самом краю наблюдаемой Вселенной обнаружено нечто, напоминающее гигантскую "стену". Она не из камня и не из металла — это граница, которую невозможно пересечь. Или хотя бы понять.

Космос
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос

Что именно увидели

Астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра с помощью телескопов James Webb и ALMA обнаружили зону, где космическое излучение резко затухает. Свет звёзд, идущий миллиарды лет, словно "обрывается" на одном уровне, не переходя за некий невидимый предел. Это и есть та самая "стена".

"Мы не видим за этой чертой ничего. Не потому что там пусто — а потому что что-то мешает нам туда заглянуть. Это не естественный "край Вселенной”, а активная граница", — поясняет доктор Стивен Лэнг, участник проекта.

Что может быть за ней

Существуют несколько гипотез:

  • Это граница наблюдаемой Вселенной, за которой находятся регионы, не связанные с нами по времени и пространству.

  • Это следствие кривизны пространства: Вселенная может быть замкнута сама на себя, как гиперсфера.

  • Или… это контактная зона с другим "пузырём” реальности, то есть с другой Вселенной.

"Если это действительно барьер, возможно, мы наблюдаем не просто геометрический эффект, а отражение другой Вселенной, соседней с нашей", — отмечает профессор Наоми Чен, специалист по теории мультивселенной.

Почему это важно

Это может стать первым эмпирическим указанием на существование мультивселенной — теории, которую десятилетиями обсуждали лишь в теории. Наличие подобного "барьера" меняет представления о строении космоса, природе времени и даже смысле существования материи.

А если это защита

Есть и совсем дерзкие идеи: барьер может быть искусственного происхождения. Некоторые физики допускают возможность, что кто-то (или что-то) из другой реальности сознательно изолировал свой "мир" от нашего.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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