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Земля издала звук, которого никто не должен был услышать — и это тревожит больше всего

2:12
Наука

В ноябре 2018 года сейсмографы по всему миру зафиксировали странное явление: Земля внезапно "зазвенела" низкочастотным сигналом, который длился более 20 минут. Ни землетрясений, ни вулканов, ни взрывов — ничего из того, что обычно вызывает подобные колебания. Учёные до сих пор ломают голову: что это было?

Взрыв Земли
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв Земли

Как всё произошло

Загадочный сейсмический импульс начался недалеко от острова Майотта, между Мадагаскаром и Африкой. Но вскоре его засекли приборы от Кении до Канады и даже в Чили. При этом волны были необычно чистыми — без "шума", который сопровождает землетрясения. А главное — ни один человек на планете ничего не почувствовал.

"Такого сигнала мы не видели никогда. Он словно музыкальный аккорд, но испущенный планетой. И это пугает больше, чем землетрясение", — говорит доктор Хелен Тома, сейсмолог из Парижского института физики Земли.

Необычный источник

Через несколько месяцев стало ясно: в районе Майотты начала формироваться подводная кальдера — гигантская впадина в морском дне. Учёные предполагают, что "звон" мог быть вызван обрушением подземной магматической камеры. Но это лишь одна из версий.

"Если эта гипотеза верна, значит, мы только что стали свидетелями рождения нового вулканического массива", — отмечает профессор Наоки Мияхара из Токийского университета.

Почему это важно

Такой сигнал показывает, как мало мы знаем о глубинных процессах в недрах Земли. До сих пор считалось, что подобные события сопровождаются сейсмической активностью, но "тихий звон" Майотты доказывает обратное. Это может означать, что у планеты есть свои скрытые ритмы — и мы лишь начинаем их слышать.

А если это только начало

Учитывая необычность явления, учёные не исключают, что это может быть маркером глубинных изменений в структуре Земли, способных повлиять на глобальную геодинамику. В любом случае, Майотта теперь под пристальным наблюдением.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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