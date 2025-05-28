На глубине 6 км найден загадочный шар: он пульсирует, светится и нарушает законы природы

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2:00
Наука

Бездна океана снова удивила. Исследовательский батискаф, погрузившийся в одну из самых глубоких впадин Земли, зафиксировал нечто, что выбивается из всех известных научных описаний. Это не животное, не минерал и не артефакт. Что это — не знает никто.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Что именно обнаружили

Объект был найден на глубине 6050 метров в районе Марианской впадины. Он представляет собой округлую структуру размером с футбольный мяч, с гладкой поверхностью и лёгким светящимся ореолом. При попытке приблизиться дрон зафиксировал слабое магнитное поле и необычную пульсацию температуры вокруг объекта.

"Мы не видели ничего подобного. Это не биологическая форма, не геологическое образование и не обломок техники. Он — вне категорий", — отметил доктор Ричард Вейл, океанолог из Института глубоководных исследований в Сиэтле.

Что говорят гипотезы

Среди научного сообщества разгорелась буря. Некоторые предполагают, что это может быть редкий феномен самоорганизовавшейся материи, другие — намекают на инопланетное происхождение.

"Мы не делаем громких заявлений. Но этот объект нарушает всё, что мы знали о морском дне", — добавила профессор Лейла Нарум, физик-материаловед из Токио.

Есть и более скептические мнения: возможно, это результат геохимических реакций под высоким давлением или уникальный подводный пузырь газа, схлопнувшийся в правильную форму. Однако ни одна из версий пока не объясняет ни форму, ни свечение, ни странное поведение.

Зачем это важно

Если объект окажется чем-то по-настоящему новым, это может изменить не только представления о биологии и геологии океана, но и дать подсказки о процессах, происходящих глубоко под поверхностью планеты. А возможно, и не только на Земле.

Уточнения

Шар (англ. ball; solid sphere) — геометрическое тело; совокупность всех точек пространства, находящихся от центра шара на расстоянии, не больше заданного.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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