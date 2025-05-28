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Земля в зеркале: обнаружена планета-близнец, на которой всё пошло по страшному сценарию

2:06
Наука

Учёные из NASA и Европейского космического агентства сообщили о находке, которая выглядит как отражение Земли в зеркале — только в другой части Вселенной. Планета почти идентична нашей по размеру, массе и составу атмосферы. Но есть одно "но", от которого холодеет внутри.

Земля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Где живёт копия Земли

Обнаруженная экзопланета получила обозначение Kepler-452b, хотя в научной среде её уже прозвали "Земля 2.0". Она находится в обитаемой зоне звезды, похожей на наше Солнце, в 1400 световых годах от нас, в созвездии Лебедя. Температура, освещённость и даже длина года на ней — почти как у нас.

"Мы впервые видим столь близкую аналогию нашей планеты — по всем параметрам. Это невероятно", — поясняет профессор Алисса Грэй, астрофизик из Гарварда

Но что не так

Атмосфера "двойника" оказалась насыщенной углекислым газом, и по расчетам планета уже находится на грани парникового коллапса — такого, какой может однажды произойти и на Земле. Вода там могла быть, но, скорее всего, она уже испарилась. Учёные называют её зеркалом нашего будущего.

"Kepler-452b могла пройти тот путь, по которому движется и Земля. Это предостережение из космоса",
— говорит доктор Лео Хайнц, специалист по планетарному климату из ESA.

И есть ли там жизнь

Пока неясно. Некоторые признаки — например, геологическая активность и плотная атмосфера — говорят о потенциальной биосфере в прошлом. Но если там и была жизнь, она, возможно, уже исчезла под гнётом собственных технологий или климатических катастроф.

Почему это открытие важно

Земля 2.0 даёт учёным шанс изучить не просто космос, а альтернативные сценарии судьбы нашей планеты. Это окно в то, каким может стать наш дом — если не предпринять меры уже сейчас.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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