Земля скрывает восьмой континент: о нём не пишут в учебниках и не говорят в школах

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Пока мы живём с привычными семью континентами, геологи уверены: на планете есть ещё один. Он скрыт под водой, почти полностью затоплен, но — без сомнений — реален. Его уже называют "Зеландия".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Где он спрятан

Огромный массив суши площадью почти 5 миллионов квадратных километров лежит на дне Тихого океана, к востоку от Австралии. Лишь небольшая часть этого материка торчит из воды — и мы её знаем как Новую Зеландию. Всё остальное — глубоко под поверхностью.

Доктор Ник Мортимер, геолог из Новой Зеландии, называет Зеландию "континентом-призраком".

"Он отвечает всем геологическим критериям континента: у него есть чёткие границы, собственная кора, и он не является частью океанического дна. Просто он ушёл под воду", — рассказывает доктор.

Почему мы только сейчас об этом говорим

На самом деле Зеландию знали давно, но только в последние годы учёные получили достаточно данных, чтобы считать её полноценным континентом. Речь идёт о спутниковой топографии, сейсмологических данных и бурении морского дна.

В 2017 году группа из 11 исследователей официально предложила признать Зеландию восьмым континентом. Но он до сих пор не попал в учебники и школьные карты — ведь он полностью скрыт под толщей воды.

Зачем нам ещё один континент

Открытие Зеландии — это не просто географический курьёз. Это ключ к пониманию того, как миллионы лет назад формировалась кора Земли, как материки дрейфовали и почему современная карта мира выглядит именно так.

Кроме того, учёные предполагают, что на Зеландии могут быть залежи редких ископаемых и свидетельства давно исчезнувших экосистем.

"Если мы хотим понять эволюцию континентов, Зеландия — недостающее звено", подчёркивает профессор Ванесса Миллер, геоморфолог из Австралии.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.

