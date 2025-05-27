Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Пока льды Антарктики продолжают стремительно отступать, под ними раскрываются тайны, способные переписать человеческую историю. Очередная сенсация: группа исследователей обнаружила структуру, напоминающую древнюю крепость — с чёткими стенами, геометрическими очертаниями и загадочными предметами внутри.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледник

Архитектура, которую не объяснить

О находке первыми сообщили учёные из международной экспедиции под руководством доктора Лауры Фенвик. Структура была заснята при помощи подводных дронов недалеко от побережья Земли Элсуэрта. На глубине в несколько сотен метров оказались останки массивного сооружения, сложенного из гигантских каменных блоков.

"Мы видим симметрию и укладку, которую не могла создать природа. Всё указывает на инженерное вмешательство",

— утверждает доктор Фенвик.

Внутри — артефакты доэлектрической эпохи

Исследователи подняли несколько предметов, найденных в районе крепости: бронзовые инструменты, фрагменты керамики, обломки резных панелей. Всё указывает на цивилизацию, не знавшую электричества — но обладавшую явными навыками строительства, обработки металлов и, возможно, письменности.

А это точно не фантастика

Некоторые эксперты отнеслись к открытию скептически. Но анализ пород, из которых сложены стены, подтвердил: они не являются частью естественного ландшафта. И это исключает версию о случайном образовании.

"Если подтверждённые данные не подделка — мы стоим на пороге самого крупного открытия за последние сто лет. Это может быть след забытой цивилизации, существовавшей задолго до известных нам культур", — добавляет профессор Эндрю Келлер, археогеолог из Оксфорда.

Почему это так важно

Антарктида долго считалась мёртвым континентом. Но находка ставит под сомнение наше представление о том, кто и когда мог заселять эти территории. Возможно, древняя цивилизация существовала здесь до глобального оледенения.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

