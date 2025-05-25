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Неужели возможно? Квантовая телепортация, о которой мечтали учёные, теперь реальность

1:29
Наука

Квантовая телепортация — это не фантастика, а уже настоящая физика.

телепортация
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Jacobs from Honolulu, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телепортация

Суть в том, что происходит не движение света в космосе, а квантовая телепортация, основанная на явлении, известном как запутанность. Если две частицы находятся в запутанном состоянии, изменение в одной мгновенно влияет на другую, даже если они находятся на огромном расстоянии друг от друга. Представьте, что фотон остается на месте, а его состояние передается другому фотону где-то далеко — даже в другой галактике.

Альберт Эйнштейн считал это явление "фантастическим действием на расстоянии" и выражал сомнения в законах классической физики. Он удивлялся, как частицы могут взаимодействовать, даже находясь на большом расстоянии друг от друга.

Недавно ученые из ORNL и Университета Теннесси впервые смогли передать запутанные фотоны через обычную интернет-сеть, сохраняя стабильное соединение более 30 часов. Они использовали технологию автоматической компенсации поляризации, которая позволяет поддерживать запутанное состояние фотонов, несмотря на изменения внешней среды.

Это не просто эксперимент — это шаг к созданию настоящей квантовой коммуникационной сети. В будущем, с развитием нанотехнологий, возможно создание систем связи, которые смогут работать на межгалактических расстояниях, пишет bankingnews.

Уточнения

Фото́н (от др.-греч. φῶς, фос — свет) — фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света) в виде поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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