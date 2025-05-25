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Секреты океанских глубин: обнаружены гигантские ракообразные, о которых мы ничего не знали

Наука

Ученые выяснили, что на дне океанов обитают гигантские ракообразные, известные как Alicella gigantea.

дно
Фото: https://commons.wikimedia.org by NOAA Photo Library: expl0511, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
дно

Это самые крупные амфиподы в мире, достигающие длины до 34 сантиметров. Но найти их — настоящая задача, ведь они обитают на дне океана, куда добраться не так-то просто.

Пейдж Марони из Университета Западной Австралии говорит, что долгое время считали этот вид редким, но теперь, похоже, что Alicella gigantea распространились. Она и её команда собрали 75 образцов A. gigantea, начиная с первых находок ещё в 1899 году, и обнаружили их в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах.

С помощью ДНК-анализа они смогли реконструировать генетические связи между разными популяциями, и это открытие может изменить понимание этих загадочных существ, передает newscientist.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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