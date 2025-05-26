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Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого

2:10
Наука

Луна — наш вечный спутник, вдохновлявший поэтов, учёных и мечтателей. Но что если однажды она не просто приблизится к Земле, а рухнет на неё? Это не сценарий фантастического фильма, а гипотеза, получившая научное обоснование.

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

Привычная орбита — не навсегда

Профессор Джейсон Барнс, планетолог из Университета Айдахо, предупреждает: Луна не просто кружит вокруг Земли, а постепенно удаляется от неё - примерно на 3,8 сантиметра в год. Однако в далёком будущем гравитационные силы могут сыграть злую шутку.

"Если бы Земля замедлила своё вращение до определённого предела, орбитальная стабильность Луны нарушится. В этом случае она начнёт сближаться с планетой — с трагическими последствиями", — объясняет учёный.

Что произойдёт при столкновении

Если Луна действительно начнёт падение, сначала Землю накроют чудовищные приливные волны. Затем — каскад землетрясений, извержения вулканов и изменение оси вращения. И всё это — только прелюдия к столкновению.

Сама катастрофа разрушит всё живое. Энергия удара будет в миллионы раз сильнее, чем та, что уничтожила динозавров. Поверхность планеты станет океаном магмы, атмосфера — ядовитым облаком.

Когда ждать конца

Не стоит паниковать. Такие сценарии разворачиваются на протяжении миллиардов лет. По расчётам астрофизиков, если ничто не изменится, столкновение возможно через 50 миллиардов лет — но до этого Солнце успеет превратиться в красного гиганта и сжечь Землю дотла.

"Этот сценарий — не предсказание, а демонстрация того, как сложна и непредсказуема Вселенная", — подчёркивает доктор Клара Райли, астроном из Европейского космического агентства.

Почему важно знать это сейчас

Такие модели помогают учёным глубже понять эволюцию орбитальных систем, поведение гравитации и историю других планет. А ещё они напоминают: ничто во Вселенной не вечно. Даже Луна.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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