Миллионы лет песок хранил свою тайну. И вот — археологи подняли на свет странную находку, которая поставила под сомнение всё, что мы знаем о технологиях древности.
Группа исследователей в пустынной местности наткнулась на объект, по форме напоминающий сложное устройство. Он состоит из каменных и металлических элементов, и на первый взгляд кажется слишком продвинутым для эпохи, к которой его отнесли.
"Мы ожидали найти окаменелости или примитивные орудия труда, но никак не подобие шестерёнок. Это не похоже ни на одно известное нам древнее изобретение", — отмечает доктор Джеймс Хантер, палеотехнолог из США.
Первичный анализ показал, что предмет может быть старше 2 миллионов лет. Он был найден глубоко под слоем осадочных пород, которые формировались задолго до появления Homo sapiens.
"Самое странное — это не материал, из которого сделан артефакт, а сама идея, что подобная конструкция могла существовать в доисторическую эпоху. Это не просто необычно — это парадокс", — объясняет профессор Линь Сяо из Пекинского университета
В научном сообществе уже разгорелся спор: одни считают находку доказательством существования забытых цивилизаций, другие — игрой природы, имитирующей искусственную структуру.
Впрочем, гипотеза о неизвестной технологической культуре, существовавшей задолго до известных цивилизаций, набирает популярность. Указывают на это не только структура артефакта, но и следы обработки, не характерные для природных процессов.
Если находка подтвердится как рукотворная, это может изменить понимание развития человеческого разума. Ведь существование механизмов в эпоху до появления людей означает, что-либо наша история неполна, либо у Земли был совсем другой технологический путь.
Челове́чество — совокупность всех людей.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.