Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Миллионы лет песок хранил свою тайну. И вот — археологи подняли на свет странную находку, которая поставила под сомнение всё, что мы знаем о технологиях древности.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город в пустыне

Открытие, которое не вписывается в историю

Группа исследователей в пустынной местности наткнулась на объект, по форме напоминающий сложное устройство. Он состоит из каменных и металлических элементов, и на первый взгляд кажется слишком продвинутым для эпохи, к которой его отнесли.

"Мы ожидали найти окаменелости или примитивные орудия труда, но никак не подобие шестерёнок. Это не похоже ни на одно известное нам древнее изобретение", — отмечает доктор Джеймс Хантер, палеотехнолог из США.

"Живое ископаемое" технологий

Первичный анализ показал, что предмет может быть старше 2 миллионов лет. Он был найден глубоко под слоем осадочных пород, которые формировались задолго до появления Homo sapiens.

"Самое странное — это не материал, из которого сделан артефакт, а сама идея, что подобная конструкция могла существовать в доисторическую эпоху. Это не просто необычно — это парадокс", — объясняет профессор Линь Сяо из Пекинского университета

Артефакт, который разделил учёных

В научном сообществе уже разгорелся спор: одни считают находку доказательством существования забытых цивилизаций, другие — игрой природы, имитирующей искусственную структуру.

Впрочем, гипотеза о неизвестной технологической культуре, существовавшей задолго до известных цивилизаций, набирает популярность. Указывают на это не только структура артефакта, но и следы обработки, не характерные для природных процессов.

Что это значит для науки

Если находка подтвердится как рукотворная, это может изменить понимание развития человеческого разума. Ведь существование механизмов в эпоху до появления людей означает, что-либо наша история неполна, либо у Земли был совсем другой технологический путь.

Уточнения

Челове́чество — совокупность всех людей.

