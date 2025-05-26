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Светящиеся цветы под запретом: почему в России не растёт наука

1:57
Наука

Представьте себе сад, который светится в темноте — не от ламп, а от самих растений. Такая технология уже существует и набирает популярность за рубежом. А вот в России её развитие тормозит… закон.

микроскоп
Фото: https://commons.wikimedia.org by Picturepest, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
микроскоп

Закон против прогресса

Сегодня российские учёные и депутаты вместе трудятся над пересмотром нормативов, регулирующих оборот и внедрение генно-модифицированных организмов (ГМО). Главная цель — придать законодательству больше гибкости, чтобы не мешать развитию перспективных направлений, в частности синтетической биологии.

На конференции "Фронтиры прогресса" в "Сколтехе" замдиректора Института биоорганической химии РАН Илья Ямпольский подчеркнул важность этой работы:

"У нас есть несколько интересных проектов, в том числе связанных с картофелем, для внедрения которых в российскую сельскохозяйственную практику главным препятствием пока является закон о ГМО".

Прорывная технология — за границей

Одним из таких проектов стала разработка биолюминесцентных растений — они светятся без дополнительного источника энергии. Цветущие петунии, созданные командой Ямпольского, уже покорили США, но в России их промышленное производство невозможно.

"Мы с нетерпением ожидаем того момента, когда сможем производить подобные растения в России", — говорит учёный.
Политика меняется — но не сразу

Учёные активно участвуют в разработке правок: они сотрудничают с депутатами Госдумы, участвуют в заседаниях рабочих групп. По словам Ямпольского, со стороны Госдумы уже есть понимание важности этих изменений. Однако обсуждение ещё не завершено — остаётся убедить отдельные общественные институты.

"Большинство мы уже успели склонить на свою сторону, и я ожидаю, что в ближайшее время проект будет поддержан", — подытожил он.

Уточнения

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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