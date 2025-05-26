Этот анализ меняет всё: как рак теперь диагностируют по-новому

Можно ли "прочитать" болезнь ещё до её появления? Современные генетические технологии дают обнадёживающий ответ: да.
Молекулярно-генетические исследования, включая секвенирование ДНК и РНК, стали повседневным инструментом в работе врачей. Особенно активно они применяются в онкологии и педиатрии. Как рассказала Наталья Бодунова, заведующая Центром персонализированной медицины МКНЦ им. Логинова, "в некоторых специальностях такие исследования уже стали рутиной".
Сергей Ачкасов, директор НМИЦ колопроктологии Минздрава РФ, отметил: сегодня практически любое заболевание рассматривается с генетической точки зрения — это помогает не только ставить диагноз, но и понимать, какие механизмы приводят к развитию болезни. Он подчеркнул:
"Если мы научимся воздействовать на сигнальные пути, хирургия может отойти на второй план".
На IV ежегодной конференции Московского общества медицинских генетиков эксперты представили результаты исследований, посвящённых раку женской репродуктивной системы, ЦНС и ЖКТ. Также обсуждали редкие наследственные патологии.
Иван Абрамов, врач-биолог Центра персонализированной медицины, рассказал о важности применения широких генетических панелей — они позволяют врачам подбирать точечное лечение и быстрее ставить диагноз. Это — шаг к персонализированным протоколам терапии.
Отдельную сессию посвятили молодым учёным. По словам Марии Воронцовой, ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии, участие студентов и аспирантов в научных конференциях помогает им уверенно войти в профессию.
Студентка МГУ Алиса Кострюкова представила анализ двух редких клинических случаев — Синдрома Примроуз. Лаборант Виктория Пахомова поделилась практикой применения фармакотранскриптомики — новой области, изучающей, как лекарства влияют на экспрессию генов, особенно в детской нефрологии.
Бодунова подвела итог:
"Сегодня геннотерапевтические препараты появляются ежегодно, а диагностика с помощью генетики становится ключом не только к пониманию болезни, но и к её лечению. Это настоящий прорыв".
Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.