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Ледники исчезают быстрее, чем ожидали — кто спасёт ситуацию

Наука

В ближайшие десятилетия страны Центральной Азии могут столкнуться с острой нехваткой воды. Причина — ускоренное таяние ледников, которые питают крупнейшие реки региона. Именно поэтому учёные России и Центральной Азии призывают к объединению усилий: только так можно создать точную картину происходящих процессов и выработать эффективную стратегию.

Холодный климат, ледник
Фото: Веб-сайт НАСА
Холодный климат, ледник

Совместная наука — сильнее

Инициативу активно поддержал первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Исфандиер Шукурзода. По его словам, сотрудничество между странами поможет:

  • Глубже понять динамику таяния ледников.
  • Точнее прогнозировать изменения водного стока.
  • Адаптировать к ним системы водопользования.
  • Разработать эффективные системы раннего предупреждения о наводнениях и засухах.

"Объединение усилий российских и центральноазиатских ученых позволит более точно оценить масштабы и последствия таяния ледников. Поможет разработать научно обоснованные прогнозы изменения водного стока и адаптировать к ним стратегию водопользования", — подчеркнул Шукурзода.

Он также отметил важность использования российских технологий и опыта для предупреждения климатических угроз.

Без общей стратегии — не обойтись

Поддержал эту позицию и руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов. Он подчеркнул, что без координации действий ни одна страна не справится:

"Одной стране это не под силу, должны быть понятные всем выводы и перспективы поведения ледников. Они одни из главных факторов, составляющих перспективу водного баланса стран Центральной Азии на 30-50 лет", — заявил Кириллов.

По его словам, если не учитывать климатические изменения, управленческие решения могут оказаться неэффективными. Особенно это важно и для Монголии, которая также зависит от этих природных ресурсов.

2025 год — под знаком ледников

По инициативе Таджикистана, поддержанной Генассамблеей ООН, 2025 год объявлен Международным годом сохранения ледников. Это позволит привлечь внимание мировой общественности к проблеме и объединить усилия на глобальном уровне.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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