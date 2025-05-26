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Чернила раскрывают правду: как одна технология разоблачает фальшивки

2:26
Наука

Можно ли отличить подделку документа без капли реагента, просто взглянув на его скан? Оказывается, да — благодаря разработке учёных из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в сотрудничестве с коллегами из Германии и Дании.

Мужчина сидит за ноутбуком
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина сидит за ноутбуком

Новый подход без химии

Анализ чернил — важная часть криминалистических экспертиз. По ним можно установить не только подлинность записи, но и предположительное время её создания. Однако традиционные методы часто дороги и могут повредить оригинал документа. Особенно это критично при работе с историческими рукописями или ценными артефактами.

Инновация на службе экспертизы

Решение предложили химики из Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ. Вместе с зарубежными коллегами они разработали уникальную технологию — DCA ML, объединив метод цифрового анализа цвета (DCA) и машинное обучение. Это позволило повысить точность определения характеристик чернил без физического воздействия на образцы.

"Компьютерные алгоритмы позволят дешево и безопасно выявлять подделки документов и классифицировать чернила с высокой точностью", — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Как это работает

Метод основывается на изучении изображений или сканов документов с помощью специализированного ПО. Такие инструменты анализируют цветовые характеристики чернил, сопоставляя их с базами данных. Машинное обучение здесь играет ключевую роль — оно находит закономерности и аномалии, которые сложно обнаружить даже опытному эксперту.

Универсальность и безопасность

Главное преимущество метода — безопасность для оригинала. Ни капли химии, никаких физико-химических воздействий. Более того, технология подходит не только для современных документов, но и для анализа старинных рукописей, подписей, произведений искусства.

Перспективы

Разработка уже показывает отличные результаты в лабораторных условиях. В будущем DCA ML может стать незаменимым инструментом для криминалистов, историков, реставраторов и всех, кто работает с подлинными бумажными источниками. Быстро, точно, бережно — именно таким должен быть анализ документа в XXI веке.

Уточнения

Криминали́стика (от лат. criminalis - преступный, относящийся к преступлению) — прикладная юридическая наука, исследующая закономерности приготовления, совершения и раскрытия преступлений, возникновения и существования его следов, собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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