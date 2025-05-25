Тест на человечность: ИИ уже заменил нас, машина оказалась человечнее человека

4:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В мире, где искусственный интеллект (ИИ) уже научился писать романы и сочинять музыку, оставался один важный вопрос: может ли машина по-настоящему понимать человеческие эмоции и находить правильные решения в сложных ситуациях?

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Команда исследователей из Женевского университета (UNIGE) и Бернского университета (UniBE) провела неожиданный эксперимент. Они решили проверить, как справятся с тестами на эмоциональный интеллект самые передовые языковые модели ИИ — включая знаменитый ChatGPT. Результаты оказались не просто впечатляющими — они открыли дверь в новую эпоху применения ИИ.

Схватка интеллекта: человек против машины

Исследователи выбрали шесть мощных ИИ-систем: ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 Flash, Copilot 365, Claude 3.5 Haiku и DeepSeek V3. Каждому из них предложили пройти пять стандартных тестов на эмоциональный интеллект (ЭИ), которые обычно используют психологи и HR-специалисты для оценки людей. Это были не просто вопросы — а целые мини-драмы. Например:

"Коллега Ивана присвоил его идею, и теперь руководство хвалит плагиатора. Как Ивану поступить мудрее всего?

а) Устроить публичный спор

б) Спокойно обсудить ситуацию с начальством

в) Обидеться и промолчать

г) Украсть идею в ответ"

Правильный вариант — "б", дипломатичный разговор с руководством. Но смогут ли машины понять, почему именно он лучший?

Машины разгромили людей с разгромным счётом 82 к 56

Параллельно те же тесты прошли более 400 живых участников. И вот результат: искусственный интеллект ответил правильно на 82% вопросов, тогда как люди лишь на 56%. ИИ не просто выбирал наугад — он демонстрировал тонкое понимание эмоций, сочувствие и знание психологии поведения. По словам руководителя исследования Кати Шлегель из Университета Билефельда, это доказывает: большие языковые модели (LLM) не просто обрабатывают данные — они мыслят на уровне эмоционального интеллекта.

Но самое удивительное началось дальше. Учёные дали ChatGPT-4 задание: создать новые тесты на ЭИ с нуля. То есть фактически попросили ИИ придумать собственные психологические задачи. И ChatGPT справился за считанные минуты. Эти автоматически сгенерированные сценарии затем протестировали на сотнях людей, и результат поразил даже видавших виды исследователей: новые ИИ-тесты оказались столь же точными, глубокими и реалистичными, как классические методики, над которыми годами работали психологи.

Революция в образовании, коучинге и разрешении конфликтов

Марчелло Мортильяро из Швейцарского центра аффективных наук (CISA) подчеркнул, что это не просто победа технологий — это прорыв в сферу, где раньше безраздельно властвовал человек. ИИ научился не только анализировать эмоции, но и адаптировать решения под любой контекст. А значит, уже скоро машины смогут помогать:

Учителям — разрабатывать персонализированные методики эмоционального воспитания.

Коучам — находить тонкие стратегии для разрешения внутренних конфликтов сотрудников.

Переговорщикам — предсказывать реакции оппонентов и предлагать выигрышные тактики.

Психологам — автоматизировать первичную диагностику и создавать уникальные тесты за минуты.

Но есть важное условие: использовать ИИ в таких деликатных сферах можно только под контролем экспертов. Машина не заменит человеческое сердце, но способна стать мощным инструментом для тех, кто понимает её возможности.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

