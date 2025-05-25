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Код выживания: рыбы научились уменьшаться и сбегать от гибели

2:56
Наука

Климатические изменения заставляют обитателей океанов приспосабливаться к новым условиям выживания.

На дне моря
Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На дне моря

Одним из самых неожиданных открытий стало поведение рыб-клоунов, тех самых, что покорили сердца миллионов в мультфильме "В поисках Немо". Исследовательская команда из университетов Ньюкасла, Лидса и Бостона совместно с Центром охраны Махония На Дари в Папуа — Новой Гвинее провела уникальное пятимесячное наблюдение за 134 особями этих ярких рыб.

Учёные замеряли длину каждой рыбы ежемесячно и фиксировали температуру воды каждые 4-6 дней в период аномальной жары. Результаты, опубликованные в журнале Science Advances, оказались по-настоящему сенсационными: рыбы-клоуны научились уменьшаться в размерах ради выживания. Этот трюк позволяет им на 78% повысить шансы пережить тепловой стресс.

Но самое удивительное, что успех этой стратегии напрямую зависит от социальной координации. Рыбы, живущие парами, адаптируются гораздо эффективнее: когда оба партнёра "укорачиваются", их шансы на выживание заметно возрастают. Впервые биологи зафиксировали, что обитатели коралловых рифов столь гибко реагируют на перемены в окружающей среде и социальное окружение.

Руководитель исследования, докторант Мелисса Верстиг из Ньюкаслского университета, призналась, что команда была ошеломлена открытием. Оказалось, что под воздействием стресса рыбы не просто теряют вес — они буквально становятся короче.

Механизм этого явления пока не раскрыт, но, как выяснилось, некоторые животные уже демонстрировали нечто подобное. Например, морские игуаны умеют частично "рассасывать" костную ткань в трудные времена.

Учёные перепроверили данные множество раз, но факт подтвердился: из 134 подопытных рыб 100 особей действительно уменьшились в длине. Скорость такой адаптации поражает — рыбы подстраивают размеры своего тела буквально за считанные недели, причём как в одиночку, так и в паре. Этот феномен может стать ключом к пониманию глобальной проблемы: за последние годы средний размер морских рыб стремительно сократился, и до сих пор причины этого явления оставались неясными.

Старший автор исследования, доктор Тереза Ругер, подчеркнула, что уменьшение размеров — не просто индивидуальная особенность клоунов, а, возможно, широко распространённая стратегия выживания. Если дальнейшие исследования подтвердят, что другие виды рыб ведут себя аналогично, человечеству придётся взглянуть на проблему сокращения морских обитателей под совсем другим углом.

Уточнения

Рыбы-клоуны — род морских лучепёрых рыб из семейства помацентровых. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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