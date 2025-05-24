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Тайный язык сада: ваш сад поддерживает связь с тем, чего вы не ожидаете

3:53
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, о чём "говорят" цветы и пчёлы, когда те встречаются в саду?

Полив сада
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив сада

Оказывается, их "разговор" куда сложнее, чем простое жужжание и порхание с цветка на цветок. Насекомые-опылители производят целый спектр звуков — от тихого шуршания крыльев до вибраций, которые почти не слышны человеческому уху.

Долгое время учёные попросту не обращали внимания на эти акустические сигналы, считая их незначительными. Но что, если именно в этих звуках кроется ключ к пониманию тайного языка природы?

Группа исследователей под руководством профессора зоологии Франчески Барберо из Туринского университета решила докопаться до истины. Вместе с коллегами из Испании и Австралии — энтомологами, звукорежиссёрами и физиологами растений — они запустили необычный эксперимент. Их цель была амбициозной: разработать неинвазивные (то есть не мешающие природе) методы мониторинга опылителей и их влияния на растения. Иными словами, учёные хотели понять, как растения "слышат" насекомых и реагируют на их "звонки".

Исследования коэволюции растений и опылителей долгое время велись через призму зрительных и обонятельных сигналов — проще говоря, через цвета и запахи. Но Барберо и её команда предположили, что это лишь верхушка айсберга. П

оявлялось всё больше намёков на то, что и насекомые, и растения способны не только издавать, но и воспринимать виброакустические сигналы — те самые вибрации, которые до сих пор оставались в тени.

Тогда учёные пошли на хитрый эксперимент. Рядом с цветами львиного зева (обычного садового растения) они начали проигрывать записи жужжания пчелы Rhodanthidium sticticumbee — той самой, что эффективно опыляет этот вид.

И вот тут произошло нечто удивительное: цветы львиного зева начали реагировать на звук. Они увеличивали количество сахара и нектара в своих лепестках, а на генетическом уровне даже меняли работу генов, отвечающих за производство сладких "приманок" для пчёл. Получалось, что растение буквально "подстраивалось" под опылителя, повышая свои шансы на успех.

По мнению исследователей, такая реакция растений может быть тонкой стратегией выживания. Если цветок способен заранее распознать "свой" звук (жужжание эффективной пчелы), он подстраивает состав нектара, чтобы задержать насекомое подольше.

Это не просто совпадение — так растение повышает свою привлекательность и в итоге получает больше шансов на размножение. Франческа Барберо отмечала, что способность распознавать виброакустические сигналы приближающихся опылителей — настоящая адаптивная стратегия, повышающая репродуктивный успех.

Но остаётся вопрос: а могут ли сами растения "звучать" так, чтобы привлекать нужных насекомых? Иначе говоря, не только слышать, но и быть услышанными? Пока это загадка. Если подтвердится, что растения способны "звать" опылителей звуком, это переворот в сельском хозяйстве. Можно будет обрабатывать культуры особыми акустическими сигналами и буквально "зазывать" полезных пчёл на поля.

Сейчас команда Барберо проводит новый этап анализа. Они сравнивают реакцию львиного зева с поведением других растений и даже нектарокрадов (насекомых, которые "воруют" нектар, не опыляя цветок).

Вывод учёных поражает: растения умеют чувствовать не только биотические сигналы (полезные и вредные организмы рядом), но и абиотические — температуру, засуху, ветер. Это целая невидимая сеть коммуникаций, о которой мы едва начали догадываться.

Уточнения

Туринский университет (итал. Università degli Studi di Torino) — высшее учебное заведение, расположенное в Турине. Один из крупнейших университетов Италии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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