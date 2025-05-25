Когда планета замёрзла: зачем нам нужны знания ледникового периода

3:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледниковый период — одно из самых загадочных времён в истории Земли. Именно тогда появились животные, идеально приспособленные к выживанию в условиях вечной мерзлоты: шерстистый мамонт, овцебык и песец.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люди в Антарктиде

Но как они смогли адаптироваться к таким суровым условиям? Новое исследование проливает свет на эту тайну, предлагая свежий взгляд на эволюцию этих удивительных существ.

Команда палеонтологов и палеогенетиков провела колоссальную работу, изучив окаменелости и данные ДНК древних животных и растений Северного полушария. Их цель была амбициозной: определить точный момент, когда началась эволюция животных, устойчивых к холоду, и как она протекала. Выяснилось, что ключевым толчком для этого процесса стало появление постоянного льда на полюсах — 2,6 миллиона лет назад. Именно тогда началась великая адаптация.

Дальнейшие изменения климата только подстёгивали эволюцию. Континентальные ледяные щиты то расширялись, то сжимались, меняя облик планеты. А около 700 000 лет назад произошло важное событие: продолжительность холодных периодов внезапно удвоилась.

Этот рубеж стал решающим — именно тогда появились многие современные виды, привыкшие к холоду, а также легендарные, но уже вымершие мамонты. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале "Тенденции в экологии и эволюции", вызвав волну интереса в научном сообществе.

Руководитель проекта, профессор палеоэкологии Университета Борнмута Джон Стюарт, подчеркнул, что понимание прошлого эволюции жизненно важно для осознания рисков, с которыми сегодня сталкиваются исчезающие виды. Ведь животные, приспособленные к холоду, оказались самыми уязвимыми к стремительным изменениям климата. Изучая их историю, учёные надеются найти подсказки, как спасти современных обитателей Арктики от вымирания.

В ходе исследования команда Стюарта сравнила эволюцию растений, жуков и млекопитающих.

Оказалось, что расхожие теории о том, будто организмы изначально развивались в полярных регионах, требуют серьёзной проверки. Стало ясно: чтобы разобраться в современной арктической экосистеме, нужно точно знать, когда и как туда попали её нынешние обитатели. Данные говорят о том, что лемминги и северные олени обжили Арктику уже 1-2 миллиона лет назад, когда климат был ещё более суровым. А вот белый медведь и песец появились там позже, около 700 000 лет назад, мигрируя с южных территорий.

Отдельная загадка — шерстистый носорог и ему подобные виды. Они сильно отличались от других арктических животных и, возможно, эволюционировали вовсе не на севере, а в степях юга. По одной из гипотез, самые древние представители этих видов обитали даже на Тибетском нагорье.

Профессор Стюарт отметил, что их работа стала первой масштабной попыткой синхронизировать эволюцию животных и растений, приспособленных к холоду, с учётом современных методов палеонтологии. Теперь эти данные помогут не только понять прошлое Арктики, но и разработать эффективные меры по сохранению её биоразнообразия в будущем.

Уточнения

Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).

