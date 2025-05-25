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Забытый наркотик: находка из песков Аравии ставит под сомнение мировую историю

3:40
Наука

В песках древней Аравии учёные обнаружили тайну, которая переворачивает представления о знаниях древних цивилизаций.

Пустыня
Фото: commons.wikimedia.org by Uwe Jelting, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пустыня

Новое исследование, опубликованное в журнале "Communications Biology", раскрывает: почти 2700 лет назад жители Аравийского полуострова уже вовсю использовали местные растения не только в пищу, но и для лечения, очищения и даже изменения сознания.

Главный герой этого открытия — сирийская рута (Peganum harmala), растение с богатой историей и непростой репутацией. Сегодня мы знаем её как мощное средство с антибактериальными и психоактивными свойствами, но оказывается, древние арабы были знакомы с её эффектами гораздо раньше, чем считалось.

Команда исследователей под руководством доктора Барбары Хубер (Институт геоантропологии Общества Макса Планка) и профессора Марты Лучиани (Венский университет) применила методы метаболического профилирования — по сути, научилась "читать" химический состав древних органических остатков. Объектом изучения стали фумигационные устройства (приспособления для окуривания) железного века, найденные в оазисном поселении Курайя (Саудовская Аравия).

Эти керамические сосуды, украшенные уникальными узорами (так называемая расписная керамика Курайи), долгое время молчали о своём истинном назначении. Но анализ ВЭЖХ-МС/МС (высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрией) вскрыл правду: внутри этих сосудов сжигали сирийскую руту и вдыхали её дым вполне осознанно.

По словам Барбары Хубер, это первое химическое доказательство того, что гармалу использовали не только в Аравии, но и, вероятно, по всему миру ещё в глубокой древности. Но зачем? Оказывается, древние арабы были продвинутыми "фармацевтами": они применяли растение для очищения помещений, для здоровья и, не исключено, для ритуальных практик, связанных с психоактивным эффектом. Профессор Марта Лучиани добавляет: биомолекулярный анализ позволил заглянуть туда, куда обычно не добраться археологам — в повседневные практики людей, где растения играли ключевую роль, но редко оставляли прямые следы в виде артефактов.

Самое удивительное, что сирийская рута и сегодня активно используется в этом регионе — её сжигают в домах для защиты от болезней и злых духов. Получается, 2700 лет назад люди уже знали то, что мы сейчас заново открываем в лабораториях: гармала убивает бактерии, меняет сознание и лечит. Ахмед М. Абуальхассан из Комиссии по наследию Саудовской Аравии подчёркивает: это открытие не просто археологическая сенсация, а мост между прошлым и настоящим. Мы сохраняем не только древние артефакты, но и нематериальное культурное наследие — знания, которые до сих пор актуальны для местных сообществ.

Фактически, это исследование ломает границы между археологией, этноботаникой, медицинской антропологией и фармакогнозией (наукой о природных лекарствах).

Становится ясно: человек и растение связаны тысячелетней историей экспериментов, где выживание, медицина и духовные практики переплетались в единый узел. И сирийская рута — лишь один из многих ключей, которые учёные теперь могут использовать, чтобы расшифровать древние рецепты здоровья и сознания.

Уточнения

Домусульманская Аравия — период, охватывающий историю Аравийского полуострова до появления ислама и создания Арабского халифата в VII веке. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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