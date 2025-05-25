Паутина лжи: учёные раскрыли главный секрет ядовитых пауков

Пауки давно вызывают у людей смешанные чувства — от ужаса до невольного восхищения. И главная причина этого двоякого отношения — яд, которым они убивают свою добычу.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Но вот парадокс: укус одного паука может убить человека за считанные минуты, а другой и вовсе не страшен для людей. Почему так происходит? Команда исследователей из Университета Голуэя (Ирландия) наконец-то нашла ответ на этот вопрос, изучив яд более 70 видов пауков. Результаты оказались неожиданными и даже в чём-то революционными.

Все мы знаем бразильского странствующего паука — его укус вызывает страшные боли, скачки давления и порой даже паралич. А есть гигантский домовый паук — огромная штука с длинными ногами, но его яд для человека практически безобиден. В чём секрет?

Учёные Школы естественных наук Университета Голуэя решили не гадать, а просто взять и проанализировать состав яда десятков видов. Искать объяснение различий в силе яда они начали с очевидных вещей: размер паука, способ охоты (паутина или "вольная охота") и, главное, чем конкретно паук питается в дикой природе.

Вывод исследователей, опубликованный в журнале "Biology Letters", можно сформулировать кратко: главный фактор силы яда — рацион паука. Оказывается, паучьи токсины заточены под конкретную добычу.

Если паук в основном ловит сверчков, мух и жуков, его яд будет страшно эффективен против насекомых, но почти бесполезен против, скажем, мышей или человека. И наоборот: те виды, которые иногда охотятся на мелких позвоночных (как тот же бразильский странствующий паук или чёрная вдова), обзавелись ядом, способным валить наповал не только насекомых, но и гораздо более крупную живность — в том числе людей.

Руководитель исследования доктор Кит Лайонс поясняет: сила яда эволюционно адаптируется именно под тех животных, которых паук привык есть в природе. Потому гигантский домовый паук, питающийся исключительно всякими мокрицами и мухами, не опасен для человека — его токсины просто не рассчитаны на наши физиологические процессы. А вот "убийцы млекопитающих" вроде бразильского странствующего паука отрастили яд, который бьёт по нашим болевым рецепторам и может привести к серьёзным осложнениям.

Но учёные решили не останавливаться на рационе и проверить ещё одно расхожее мнение: мол, пауки, плетущие паутину, должны иметь более слабый яд, ведь им. Но оказалось, что это не так: связь между ловлей на паутину и мощностью токсинов не подтвердилась. По словам доктора Кевина Хили, старшего автора работы, "паутина, видимо, нужна паукам просто как надёжный способ удержать жертву — неважно, насколько яд силён".

Самое интересное, что открытие ирландских учёных имеет не только теоретическое, но и прикладное значение.

Понимая, как именно эволюционируют яды пауков, можно предсказывать, какие виды в будущем станут инвазивными (захватывающими новые территории), а в каких ядах найдутся полезные биомолекулы для разработки лекарств или инсектицидов. Как говорит доктор Мишель Дюгон из Института Райана при Университете Голуэя, "если мы знаем фундаментальные законы эволюции ядов, то можем целенаправленно искать новые вещества для медицины, которые не будут вредить полезным насекомым, например опылителям".

Иными словами, пауки со своими жуткими ядами работают на нас — стоит лишь расшифровать их тайные механизмы.

Уточнения

Пауки́ — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).

