Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Зубы под открытым небом: как российские туристы стали свидетелями уникальной практики в Пакистане
Печень страдает молча — а виноват продукт, который считают безопасным
Иностранный легион в кольце смерти: что обнаружили русские на Запорожском фронте
Граница на замке: военные раскрывают план по защите России от ВСУ
Ближний Восток горит: Турция запустила тайную операцию в Сирии
Депрессия и тревожность передаются через поцелуи?
Затишье на переговорах: что известно о новой встрече делегаций России и Украины
Клубника на проверку: когда червяк — к лучшему, а когда нет

Питьевая вода исчезает: скрытая угроза, которая коснется каждого

4:16
Наука

Мир стоит на пороге незаметной, но катастрофической угрозы. Пока все внимание приковано к повышению уровня моря и экстремальным погодным явлениям, существует проблема, способная оставить без пресной воды и плодородной земли сотни миллионов человек.

Капля воды
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Капля воды

Этой угрозой является засоление — процесс, при котором соленая вода проникает в пресноводные источники и почвы, делая их непригодными для жизни. Уже сегодня около 500 миллионов жителей прибрежных зон по всему миру страдают от этого явления, особенно в низменных дельтах великих рек.

Глобальный научный эксперимент, возглавленный исследователями из Портсмутского университета совместно с учеными из Университета Дакки и Университета Кертина, раскрыл тревожную картину происходящего в дельте Ганга — крупнейшем речном устье планеты, расположенном в Бангладеш.

На протяжении почти двух десятилетий команда мониторила более 50 станций в прибрежных зонах страны. Вывод ученых однозначен: уровень соли в реках и подземных водах неумолимо растет, особенно начиная с середины 2000-х годов. Западная часть дельты, сильнее остальных подверженная приливным колебаниям, оказалась наиболее уязвимой — именно здесь соленость повышалась самыми быстрыми темпами.

Анализ данных показал, что корень проблемы кроется в комбинации сразу трех факторов: рост уровня моря, сокращение потока пресной воды из-за вмешательства человека (строительство дамб, изменение русел рек) и участившиеся штормовые нагоны.

Разрушительный циклон "Сидр" в 2007 году стал своеобразной точкой невозврата — после него соленость в регионе начала стабильно расти. Последствия этих изменений ужасают: уничтожение посевов, угроза продовольственной безопасности и вынужденное переселение целых деревень. Ученые подчеркивают: происходящее в Бангладеш — лишь верхушка айсберга. Аналогичные процессы идут в прибрежных районах Калифорнии, во Вьетнаме, США (дельта Меконга и водно-болотные угодья Луизианы).

Особенность исследования заключается в применении уникальной модели "Неконтролируемые прибрежные устья и водоносные горизонты" (OCEAN), которая объясняет, как особенности рельефа (крутые подводные склоны, слабые приливные течения) удерживают соль в прибрежных зонах, не давая ей уйти обратно в океан. Фактически, соль становится "ловушкой", медленно убивающей экосистемы.

Руководитель проекта, доктор Мохаммад Хок из Портсмутского университета, предупреждает: происходящее в дельте Ганга — сигнал для всех низменных территорий мира. Соленость распространяется вглубь суши быстрее, чем прогнозировалось, а ее последствия затрагивают не только водные ресурсы, но и сельское хозяйство, здоровье людей и стабильность целых регионов.

Самое опасное, что решить проблему локальными методами не получится. Например, в Лос-Анджелесе пытаются закачивать пресную воду в водоносные горизонты, создавая барьер против соленой воды, но рост населения и чрезмерная добыча грунтовых вод сводят эти усилия на нет. Глобальный характер угрозы подтвердили и другие участники исследования.

По мнению доктора Шона Файста, бывшего научного сотрудника Портсмутского университета, сегодня на планете нет ни одной прибрежной зоны, где бы не назревал аналогичный кризис. А доктор Ашраф Деван из Университета Кертина добавляет: засоление почв — это "медленная, но разрушительная сила", с которой можно бороться лишь при помощи срочных мер — солеустойчивого сельского хозяйства, новых систем хранения воды и комплексного планирования речных бассейнов.

Иначе катастрофы не миновать. Бенгальская дельта сегодня — лишь полигон для испытаний, которые вскоре пройдут и другие регионы мира. Вопрос лишь в том, насколько быстро человечество сумеет среагировать.

Уточнения

Дельта Ганга — самая крупная дельта в мире, расположена в историческом регионе Бенгалия. Состоит из более чем 240 рек и образуется в результате слияния основных рек Ганга и Брахмапутры.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают
Домашние животные
Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Последние материалы
Мифы и правда об автомобиле Волга: был ли он мечтой?
Рыбы-монстры океана 465 миллионов лет назад подарили вам зубную боль
Всего один этап ремонта решит проблему летнего пекла
Шея шепчет возраст, а руки кричат: зоны, которые всё портят
Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев
Не растёт и не цветёт? Значит, петуния просит еды — вот какую ей подсыпать
Приближающаяся прохлада: метеорологи прогнозируют дожди и +17°С
Старые специи — не мусор: как сохранить аромат и вернуть магию на кухню
Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах
Хотите начать играть в волейбол, но не знаете с чего начать — мы подскажем правильный путь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.