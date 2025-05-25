Питьевая вода исчезает: скрытая угроза, которая коснется каждого

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Мир стоит на пороге незаметной, но катастрофической угрозы. Пока все внимание приковано к повышению уровня моря и экстремальным погодным явлениям, существует проблема, способная оставить без пресной воды и плодородной земли сотни миллионов человек.

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Капля воды

Этой угрозой является засоление — процесс, при котором соленая вода проникает в пресноводные источники и почвы, делая их непригодными для жизни. Уже сегодня около 500 миллионов жителей прибрежных зон по всему миру страдают от этого явления, особенно в низменных дельтах великих рек.

Глобальный научный эксперимент, возглавленный исследователями из Портсмутского университета совместно с учеными из Университета Дакки и Университета Кертина, раскрыл тревожную картину происходящего в дельте Ганга — крупнейшем речном устье планеты, расположенном в Бангладеш.

На протяжении почти двух десятилетий команда мониторила более 50 станций в прибрежных зонах страны. Вывод ученых однозначен: уровень соли в реках и подземных водах неумолимо растет, особенно начиная с середины 2000-х годов. Западная часть дельты, сильнее остальных подверженная приливным колебаниям, оказалась наиболее уязвимой — именно здесь соленость повышалась самыми быстрыми темпами.

Анализ данных показал, что корень проблемы кроется в комбинации сразу трех факторов: рост уровня моря, сокращение потока пресной воды из-за вмешательства человека (строительство дамб, изменение русел рек) и участившиеся штормовые нагоны.

Разрушительный циклон "Сидр" в 2007 году стал своеобразной точкой невозврата — после него соленость в регионе начала стабильно расти. Последствия этих изменений ужасают: уничтожение посевов, угроза продовольственной безопасности и вынужденное переселение целых деревень. Ученые подчеркивают: происходящее в Бангладеш — лишь верхушка айсберга. Аналогичные процессы идут в прибрежных районах Калифорнии, во Вьетнаме, США (дельта Меконга и водно-болотные угодья Луизианы).

Особенность исследования заключается в применении уникальной модели "Неконтролируемые прибрежные устья и водоносные горизонты" (OCEAN), которая объясняет, как особенности рельефа (крутые подводные склоны, слабые приливные течения) удерживают соль в прибрежных зонах, не давая ей уйти обратно в океан. Фактически, соль становится "ловушкой", медленно убивающей экосистемы.

Руководитель проекта, доктор Мохаммад Хок из Портсмутского университета, предупреждает: происходящее в дельте Ганга — сигнал для всех низменных территорий мира. Соленость распространяется вглубь суши быстрее, чем прогнозировалось, а ее последствия затрагивают не только водные ресурсы, но и сельское хозяйство, здоровье людей и стабильность целых регионов.

Самое опасное, что решить проблему локальными методами не получится. Например, в Лос-Анджелесе пытаются закачивать пресную воду в водоносные горизонты, создавая барьер против соленой воды, но рост населения и чрезмерная добыча грунтовых вод сводят эти усилия на нет. Глобальный характер угрозы подтвердили и другие участники исследования.

По мнению доктора Шона Файста, бывшего научного сотрудника Портсмутского университета, сегодня на планете нет ни одной прибрежной зоны, где бы не назревал аналогичный кризис. А доктор Ашраф Деван из Университета Кертина добавляет: засоление почв — это "медленная, но разрушительная сила", с которой можно бороться лишь при помощи срочных мер — солеустойчивого сельского хозяйства, новых систем хранения воды и комплексного планирования речных бассейнов.

Иначе катастрофы не миновать. Бенгальская дельта сегодня — лишь полигон для испытаний, которые вскоре пройдут и другие регионы мира. Вопрос лишь в том, насколько быстро человечество сумеет среагировать.

Уточнения

Дельта Ганга — самая крупная дельта в мире, расположена в историческом регионе Бенгалия. Состоит из более чем 240 рек и образуется в результате слияния основных рек Ганга и Брахмапутры.

