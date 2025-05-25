Рыбы-монстры океана 465 миллионов лет назад подарили вам зубную боль

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Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялась невероятная чувствительность наших зубов?

Ответ лежит на дне древних морей, где 465 миллионов лет назад жили загадочные рыбы, покрытые своеобразным "панцирем". Именно от этого панциря, как выяснилось, и произошли наши зубы. Учёные сделали сенсационное открытие, связав сенсорную ткань на экзоскелетах тех древних рыб с тем же генетическим кодом, который отвечает за формирование человеческих зубов сегодня.

Исследовательская группа под руководством палеонтолога и биолога-эволюциониста Яры Хариди из Чикагского университета провела масштабную работу, изучая ископаемые останки кембрийского и ордовикского периодов — временной отрезок от 541 до 443 миллионов лет назад.

Их изначальная цель была определить самого древнего позвоночного в летописи окаменелостей. Одним из ключевых признаков позвоночных считалось наличие внутренних канальцев в дентине — кальцифицированной ткани, которая у человека находится под эмалью зуба, а у древних рыб проявлялась в виде внешних бугорков на панцире.

Для исследований выбрали бесчелюстную "первобытную рыбу" Anatolepis heintzi. При помощи компьютерной томографии высокого разрешения учёные обнаружили на её останках структуры, похожие на поры, заполненные дентином.

Логичным шагом стало сравнение этих находок с другими древними окаменелостями и современной морской жизнью. Но вот что удивительно: при ближайшем рассмотрении "поры" оказались не чем иным, как сенсорными органами — точно такими же, как у современных крабов! Это открытие перевернуло всё: Anatolepis heintzi оказался вовсе не рыбой, а древним членистоногим.

Зато в ходе "разоблачения" A. heintzi учёные вышли на след главного открытия: древние позвоночные (вроде рыб) и древние членистоногие (вроде крабов) использовали одну и ту же минерализованную ткань, чтобы чувствовать окружающую среду. Со временем эта ткань эволюционировала в дентин — и в итоге превратилась в наши с вами чувствительные зубы. Получается, чувствительность зубов во рту — вовсе не загадка, а отголосок далёкого прошлого, когда "сенсорная броня" была нужна для выживания в океане.

Фактически, исследователи подтвердили теорию: сенсорные структуры начали появляться на экзоскелетах как минимум 460 миллионов лет назад. А позже в ходе эволюции этот же генетический механизм был "перепрофилирован" природой для создания зубов.

Как отметили сами авторы работы, высокая чувствительность наших зубов — не чудо, а всего лишь отражение их эволюционной истории, уходящей корнями в те древние времена, когда жизнь только училась чувствовать мир вокруг себя.

Уточнения

Чика́гский университе́т — частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году.

