Загадочный экран во Вселенной: космос преподнес ученым нечто необъяснимое

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах космоса произошло событие, которое заставило научное сообщество взволновано обсуждать новую загадку Вселенной.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Звездное пространство

Совсем недавно, в мае 2023 года, астроном-любитель Ричард Стэнтон, ранее работавший в Лаборатории реактивного движения NASA, зафиксировал нечто невероятное. Изучая свет 1300 звёзд, похожих на Солнце, с помощью 30-дюймового телескопа, он наткнулся на необъяснимый импульсный сигнал, исходящий от звезды HD 89389, расположенной в созвездии Большой Медведицы на расстоянии 102 световых лет от Земли.

Суть явления заключалась в мгновенных изменениях яркости звезды: всего за десятую долю секунды светимость падала на четверть, а затем так же стремительно восстанавливалась. Это было не похоже ни на одно известное астрономическое событие.

За всё время своих исследований — а это более 1500 часов наблюдений — Стэнтон лишь дважды столкнулся с чем-то подобным: первый раз в 2019 году у звезды HD 217014 (51 Пегаса), а второй — 18 января 2025 года у HD 12051.

Учёные сразу же начали строить гипотезы. Самым интригующим объяснением стала версия об инопланетной активности. Однако старший астроном Института SETI Сет Шостак призвал коллег не спешить с выводами.

По его мнению, история астрономии знает немало случаев, когда необычные явления позже оказывались всего лишь природными процессами. Шостак подчеркнул, что любые сигналы от внеземных цивилизаций должны нести информацию, а обнаруженные импульсы слишком просты и регулярны, чтобы быть "межзвёздными телеграммами".

Исследователи тщательно проверили версии о земных причинах: спутниках, метеорах, самолётах и даже птицах. Но все они не подходили — объекты такого рода либо полностью перекрывают свет звезды, либо оставляют чёткий след на снимках телескопа. Здесь же не было зафиксировано ничего. Словно некий невидимый экран возникал перед звездой и так же внезапно исчезла.

Стэнтон сделал важное уточнение: если речь идёт о каком-то физическом объекте, заслоняющем свет, то он должен находиться очень близко к Земле — в пределах Солнечной системы. Иначе столь быстрое изменение яркости объяснить невозможно. С

реди других гипотез назывались гравитационные волны и рассеяние света невидимым космическим телом. Но ни одна из версий пока не получила убедительных доказательств.

Сам Стэнтон признаёт, что без новых, более точных данных загадку не решить. Необходимы наблюдения на более совершенных наземных телескопах. И тогда, возможно, тайна "пульсирующих звёзд" будет раскрыта.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

