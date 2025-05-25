Устаёте от стресса? Неврологи рекомендуют вот это простое занятие

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Неврологи рекомендуют давать мозгу отдых через занятия, которые помогают снизить стресс и улучшить внимание.

Фото: https://www.freepik.com by gpointstudio Девушка

Наиболее известные способы — прогулки и игры на логическое мышление, такие как шахматы. Эти активности не только расслабляют, но и тренируют ум.

Исследование Университета Кардиффа в Великобритании показало, что такие занятия, как вязание или шитье, тоже могут быть более эффективными для психического здоровья.

Вязание не только расслабляет, но и требует концентрации, тонкой моторики и активирует области мозга, связанные с творчеством и памятью. Это помогает снизить уровень стресса и тревожности, заставляя мозг войти в состояние, похожее на медитацию, пишет ndmais.

Так что, если вы ищете способ расслабиться и при этом поддерживать свою умственную активность, возможно, стоит взять в руки спицы или крючок!

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

