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Как воздушные шарики: гибкие батареи могут стать прорывом в медицине

1:22
Наука

Аккумуляторы — важный компонент электроники, но они часто громоздкие.

лаборатория
Фото: phys.org by NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лаборатория

Ученые разработали гибкие батареи, которые можно интегрировать в устройства совершенно по-другому, адаптируя их под нужды пользователей.

Исследователи из Университета Линчёпинга (Швеция) переосмыслили конструкцию батарей, используя модифицированный лигнин (органический материал) для активных компонентов, а для клемм — нанографит и серебряные нанопроводы. В результате получилась батарея, которая ведет себя как воздушный шар: сохраняет форму и вмещает много материалов, оставаясь при этом гибкой.

Прагати Дарапанени, старший инженер, отметил, что эта новаторская батарея сохраняет функциональность даже при деформации. Это открытие может значительно продвинуть технологии носимых и имплантируемых устройств, таких как инсулиновые помпы, кардиостимуляторы и электронный текстиль.

Хотя батарея пока имеет потенциал всего 0,9 вольта (в то время как большинство заряжаются от 1,5 вольт), ученые ищут способы увеличить это значение. Также они подчеркивают, что нужно проверить безопасность используемых материалов, чтобы убедиться, что они нетоксичны при длительном контакте с кожей, пишет livescience.

Уточнения

Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο «электрон») — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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