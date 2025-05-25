Галактика каннибал: черные дыры съедят Землю, космос устал от нас

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В безднах Млечного Пути, нашей родной галактики, таится множество тайн.

Фото: Freepik by stockgiu Чёрная дыра

Мы знаем о миллионах мелких чёрных дыр, которые усеют его словно космическая пыль, и о единственной сверхгигантской чёрной дыре, царящей в самом сердце Млечного Пути. Но есть ли в этой звёздной империи нечто среднее?

Чёрные дыры промежуточной массы (их ещё называют IMBH, Intermediate-Mass Black Holes) — это своего рода "белые пятна" современной астрофизики. И вот сенсация: новое исследование даёт основания полагать, что где-то там, в темноте космоса, свободно перемещаются около десятка таких "неуловимых зверей", и обнаружить их — задача едва ли не фантастически сложная.

Десятилетиями астрономы бились над вопросом: насколько часто во Вселенной попадаются чёрные дыры средней руки? С малыми дырами всё ясно: каждая галактика штампует их сотнями за столетие — это чёрные дыры размером всего-то в сотню солнечных масс.

И с гигантскими монстрами картина ясна: сверхмассивные чёрные дыры (вроде нашей Стрельца A*, весом в 4,5 миллиона Солнц) сидят себе на престолах в центрах галактик с незапамятных времён — едва ли не с момента рождения самих островов Вселенной. Но вот звено между ними — те самые IMBH, массой в 10 000-100 000 Солнц — словно намеренно прячется от наших телескопов. До сих пор находились лишь слабые намёки на их существование в каких-то карликовых галактиках, а прямое доказательство их присутствия в галактике типа Млечного Пути и вовсе отсутствовало как класс.

Прорыв случился в апреле, когда группа исследователей из Цюрихского университета (Швейцария) решила наконец поставить точку в спорах.

Их кропотливая работа, вскоре выходящая в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, даёт неожиданный ответ: Млечный Путь, скорее всего, приютил у себя с десяток "блуждающих" чёрных дыр средней массы. Но вот парадокс: сидят они не в центре, ожидая слияния с главным монстром галактики — Стрельцом A*, — а свободно разгуливают по диску Млечного Пути, оставаясь практически невидимыми.

До недавних пор астрономы верили в стройную теорию "галактического каннибаллизма". Мол, крупные галактики растут, поглощая мелких соседок, заглатывая их звёзды и, конечно же, чёрные дыры.

Млечный Путь за свою 13-миллиардную историю успел "съесть" больше десятка карликовых галактик, и, по логике, сверхмассивные чёрные дыры из этих крошек должны были мигрировать в центр, сливаясь с главным гигантом. Но цюрихские исследователи, прогнав через мощные симуляции виртуальную модель "молодого Млечного Пути", увидели совсем иную картину.

Оказалось, что от 5 до 18 IMBH (точная цифра зависит от того, где именно рождались эти дыры — в ядре или на окраинах бывших карликовых галактик) способны десятилетиями бродить по нашей галактике, оставаясь в тени.

Иными словами, чёрные дыры промежуточной массы вовсе не спешат становиться частью космической аристократии — центральной сверхмассивной чёрной дыры.

Они словно независимые странники, затерянные в сотнях миллиардов звёзд. Смоделированная "виртуальная галактика" показала неожиданную стабильность этих IMBH: очутившись внутри Млечного Пути, они не спешат "явиться ко двору" к Стрельцу A*, а продолжают самостоятельное плавание сквозь звёздные рукава, невидимые и неслышимые — пока что.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

