Утерянная цивилизация котов: археологи обнаружили шокирующую правду о питомцах человечества

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Загадочные путешествия домашних кошек рядом с древними людьми окутаны тайной, сравнимой разве что с самими этими животными.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злая кошка

Однако свежие научные открытия приоткрывают завесу над этой тайной, указывая на неожиданного кандидата в колыбель одомашнивания кошек — Древний Египет или, возможно, другие регионы Северной Африки, где этим грациозным созданиям поклонялись чуть ли не как божествам.

Учёные давно знали, что родословная современных питомцев (Felis catus) восходит к африканским диким кошкам (Felis lybica), но точное время и место их первого сближения с человеком оставались предметом жарких дискуссий.

Два новых исследования, опубликованные в марте 2025 года на сервере препринтов bioRxiv (к слову, ещё не прошедшие процедуру рецензирования), внезапно пролили свет на многовековую историю того, как второе по популярности домашнее животное планеты смогло не просто выжить, но и распространиться по всему миру в компании человечества.

До недавнего времени доминировала гипотеза о Леванте — регионе Ближнего Востока, соседствующем со Средиземным морем, как о месте, где в период неолита, 12 000-5 000 лет назад, свершилось историческое рукопожатие человека и кошки.

Этот район, известный как Плодородный полумесяц, стал колыбелью сельского хозяйства. Согласно теории, переход людей от кочевой жизни охотников-собирателей к земледелию привлёк нежелательных гостей — грызунов, а те, в свою очередь, привлекли кошек. Люди быстро оценили пользу такого соседства, поскольку кошки исправно уничтожали вредителей. Подтверждением этой версии долгое время служила находка на Кипре кошачьего скелета, бережно захороненного у ног человека около 10 000 лет назад.

Однако биолог-эволюционист Джонатан Лосос из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, автор книги "Мяуканье кошки: как кошки эволюционировали от саванны до вашего дивана", комментируя новые исследования (хотя сам в них не участвовал), напомнил, что именно кипрская находка изначально натолкнула учёных на мысль о Плодородном полумесяце как о прародине одомашненной кошки. Но свежие научные данные эту стройную теорию поставили под сомнение. Оказывается, те древние кошачьи останки могли попросту принадлежать не домашним любимцам, а обычным диким кошкам, волею судеб оказавшимся рядом с человеком.

Одно из исследований нанесло самый серьёзный удар по старой гипотезе. Команда учёных под руководством Марко Де Мартино, палеонтолога из Римского университета Тор Вергата, провела глубочайший генетический анализ древних кошачьих останков.

Выяснилось, что все кошки, населявшие Европу и Турцию в период с 11 000 до 2300 лет назад, не были прямыми предками нынешних Мурзик и Барсиков. Это были европейские дикие кошки (Felis silvestris), которые лишь изредка скрещивались с африканскими собратьями там, где их пути пересекались.

По мнению Де Мартино, эти неолитические кошки отнюдь не были домашними любимцами. Скорее всего, их попросту использовали в пищу, пускали на шкуры или применяли в ритуальных жертвоприношениях — в общем, кулинария и культовая практика, но никак не совместный уютный сон на диване. "Они годились разве что для рагу или роскошного воротника", — резюмировал исследователь.

Зато теперь весомее звучит версия об Африке — конкретно Древнем Египте или, шире, северной части континента (нынешние Марокко, Тунис) — как о настоящем очаге одомашнивания. Генетический анализ современных домашних кошек показал их максимальное родство с африканскими дикими кошками из Туниса.

Особое внимание учёные уделили Древнему Египту, где кошки не просто прижились, а стали частью мощного культа Бастет — богини плодородия, домашнего уюта и защиты. К первому тысячелетию до нашей эры эти животные уже стабильно встречаются в египетских домах и изображениях. Бастет сперва представала львицей, но позже её лик всё чаще принимал черты обычной домашней кошки.

Судя по масштабным мумификациям кошек (а это всегда признак непростого отношения), Египет вполне мог стать главным центром их одомашнивания. По одной из гипотез, кошек начали массово разводить ради мумий, нужных для религиозных подношений, — и именно это промышленное разведение запустило механизм превращения дикого зверя в домашнего компаньона.

Из Египта питомцы, вероятно, шагнули на север по торговым путям. Самые древние кошачьи останки в Британии датируются поздним железным веком, что говорит о первой волне кошачьей экспансии в Европу. Позже, в эпоху греческого и римского владычества, одомашнённые кошки хлынули на новые земли ещё активнее.

Тем не менее, исследователи честно признают главное узкое место своей теории: генетический анализ мумифицированных египетских кошек до сих пор не проведён достоверно. "Мы считаем Египет лучшим кандидатом на звание родины домашних кошек, исходя из иконографии, но генетических подтверждений у нас пока нет", — констатировал Марко Де Мартино, добавив, что запад Северной Африки с точки зрения генетики выглядит даже убедительнее.

В свою очередь, Джонатан Лосос подчеркнул, что отсутствие полноценных геномных данных о древних и современных египетских кошках остаётся огромным пробелом в исследованиях. Как только эти пробелы заполнятся, человечество наконец получит убедительный ответ на вопрос, где же именно кошка впервые ступила на путь одомашнивания.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

