Монстр из прошлого: Юпитер — далеко не такой, как мы думали, и его прошлое пугает Землю

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Представьте себе Юпитер не таким, каким мы привыкли его видеть — огромным, но статичным газовым гигантом.

Фото: commons.wikimedia.org by Nolesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер

Новое исследование переворачивает наше представление о прошлом крупнейшей планеты Солнечной системы. Оказывается, 4,5 миллиарда лет назад, когда Солнце ещё было младенцем, а планеты только формировались, Юпитер был минимум вдвое больше, чем сейчас.

И это не просто гигантский размер удивляет — его магнитное поле было в 50 раз мощнее, чем сегодня. Эти сенсационные выводы опубликованы 20 мая в Nature Astronomy и дают учёным шанс заново собрать пазл ранней Солнечной системы.

Всё началось с газово-пылевого облака, прародителя всех планет. Оно рассеялось, и на его месте остались мы — с Меркурием, Венерой, Землёй, Марсом… и главным дирижёром этого космического оркестра, Юпитером.

Его гравитация задавала тон всей системе: определяла орбиты соседей, "выталкивала" астероиды, спасая внутреннюю часть Солнечной системы от катастроф. Но как сам Юпитер стал таким гигантом — оставалось загадкой.

Команда исследователей Калифорнийского технологического института нашла неожиданный ключ: два скромных спутника Юпитера, Амальтея и Феба. Их орбиты чуть наклонены относительно остальных лун, и учёные поняли: это след древней эпохи.

Дело в том, что когда-то эти спутники сформировались рядом с Юпитером, но со временем их слегка "дёрнул" за собой вулканический Ио (тоже спутник, но самый активный). Проанализировав эти космические "отклонения", учёные высчитали: когда Солнечная система "доделала" последние детали (это случилось те самые 4,5 млрд лет назад), радиус Юпитера был в 2-2,5 раза больше нынешнего.

Представьте: газовый шар, раз в пять больше Сатурна и почти прилегающий к орбите Сатурна! По мере остывания Юпитер начал сжиматься (этот процесс называется механизмом Кельвина — Гельмгольца). Сейчас он уменьшается на 2 сантиметра в год — кажется, мелочь, но за миллионы лет это даёт колоссальную разницу.

Но самое любопытное — не размер, а магнитное поле. Расчёты показали: в те времена оно достигало 21 миллитеслы (для сравнения: сейчас у Юпитера 0,4 мТл, а у Земли вообще 0,05 мТл). Это значит, заряженные частицы кругом Юпитера летали в 400 раз "сильнее", чем земные молнии.

По словам планетолога Константина Батыгина, это открытие — "ориентир для всей истории Солнечной системы". Теперь учёные могут точнее моделировать прошлое: как мигрировали планеты, почему астероиды легли именно так, куда делись первичные газовые облака… Раньше всё упиралось в вопрос: "Как Юпитер рос?" Теперь можно сказать: "Вот отправная точка — гигантский Юпитер, и дальше пошли эволюции".

Кстати, никто не знает, когда именно Юпитер запустил механизм сжатия. То ли сразу после формирования, то ли через сотни миллионов лет начал остывать. Ясно одно: мы чуть ближе подошли к пониманию нашего космического дома. И фраза Батыгина звучит как научная поэзия: "Теперь мы знаем, откуда начать путь — к пониманию того, откуда мы взялись".

Уточнения

Юпи́тер — самая большая планета в Солнечной системе, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант.

