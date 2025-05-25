Затонувшие свидетели истории: находка на глубине 400 метров удивила исследователей

3:30 Your browser does not support the audio element. Наука

На дне Тихого океана, всего в нескольких милях от солнечного Сан-Диего, исследователи сделали сенсационное открытие, проливающее свет на две забытые трагедии прошлого века.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цунами

Здесь, в холодной темноте на глубине более 400 метров, лежат обломки двух легендарных военных машин: американской подводной лодки USS F-1, затонувшей в 1917 году, и учебно-тренировочного самолёта ВМС США Grumman TBF Avenger, рухнувшего в пучину в 1950-м. Обе катастрофы были окутаны тайной — до сих пор.

USS F-1, одна из первых субмарин ВМС США, выполняла рутинные учения, когда произошла страшная авария.

В тумане, буквально за несколько секунд, подводная лодка столкнулась с сестрой-субмариной USS F-3. Катастрофа была мгновенной: 19 моряков утонули, и лишь троим удалось спастись — их вытащила другая подлодка, USS F-2, срочно подоспевшая на помощь. Более ста лет это место оставалось неизвестным, и вот теперь его нашли.

За поиски взялась совместная экспедиция Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) и ВМС США. Они подняли архивы, проанализировали старые записи и отправили в глубины океана два мощнейших аппарата: пилотируемый глубоководный "Элвин" и автономного робота "Сенти". Первый — как батискаф с людьми внутри — позволяет видеть всё своими глазами, второй — как беспилотный разведчик — прочёсывает квадрат за квадратом, делая точнейшие замеры.

По словам руководителя группы "Элвина", Брюса Стрикротта, эти два аппарата стали революцией в океанографии: "Раньше мы либо полагались на догадки, либо тратили годы на поиски. Теперь связка "Сенти" плюс "Элвин" позволяет за несколько дней обнаружить то, что было скрыто веками". Так и случилось с USS F-1 — автономный "Сенти" нашёл субмарину в первый же день поисков.

Когда "Элвин" спустился к обломкам, учёных ждал сюрприз: несмотря на 107 лет под водой, подлодка сохранилась почти идеально. Она лежит на правом боку, носом к северо-западу, как будто просто "прилегла отдохнуть". ВМС США и WHOI тут же договорились не тревожить это место — теперь оно официальная братская могила для погибших моряков.

Но на этом открытия не закончились. Неподалёку экспедиция обследовала торпедоносец Grumman TBF Avenger, упавший в 1950 году во время учебного полёта. WHOI знал о его примерном местонахождении, но ВМС не имели координат — и вот теперь всё задокументировано.

Самое любопытное: на гондоле двигателя красовалась цифра "13". Долгое время исследователи гадали: мол, суеверие? Ан нет — это был номер учебной эскадрильи. Как шутит Стрикротт, остаётся только догадываться, что думал пилот перед последним вылетом… Благо, экипаж тогда выжил при крушении.

Теперь оба этих объекта — исторические памятники, законсервированные в холодной морской мгле. Учёные говорят: такие находки не просто "военная археология", а окно в прошлое, где каждая деталь — часть человеческой истории..

Уточнения

Сан-Дие́го — город на юго-западе США на берегу Тихого океана близ границы с Мексикой, административный центр округа Сан-Диего в штате Калифорния.

