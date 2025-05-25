Космос не будет прежним: человечество нашло еще одну планету, раньше ее не было

На задворках Солнечной системы учёные обнаружили настоящего "беглеца" — ранее неизвестную карликовую планету, которая несётся по столь вытянутой орбите, что один её "год" растягивается на 25 000 земных лет.

Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Новость взорвала астрономическое сообщество: объект под кодовым названием 2017 OF201 официально признан Центром малых планет Международного астрономического союза, а данные исследования уже опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Эта крошечная планета — примерно 700 километров в диаметре, то есть чуть меньше Крыма от края до края — живёт в тёмных глубинах космоса за Нептуном. Чтобы её найти, исследователи "перелопатили" архивные снимки двух мощнейших телескопов: чилийского Бланко и Канада-Франция-Гавайи на, как ни странно, Гавайях. Целых 19 серий изображений за семь лет понадобилось, чтобы отследить её движение.

Самое удивительное — орбита 2017 OF201. Когда она подходит ближе всего к Солнцу, расстояние составляет 45 астрономических единиц (это как от Земли до Плутона).

Последний раз она "мелькала" в наших космических окрестностях в 1930 году — любопытно, что именно тогда человечество открыло Плутон. С тех пор планета-карлик удвоила дистанцию и продолжает улетать в чёрную бездну. В самой дальней точке она окажется аж в 1600 раз дальше от Солнца, чем Земля — и только потом начнёт обратное путешествие.

Такая "качели" намекают на крайне сложную гравитационную игру. По мнению исследователей, на 2017 OF201 влияют сразу два мощных дирижёра: Нептун (ближайший "сосед") и сама галактика Млечный Путь (да-да, её общая масса тоже "дёргает за ниточки").

Астрофизики предполагают, что эта карликовая планета пережила не одну космическую миграцию. Возможно, давным-давно её выбросило в облако Оорта — самую дальнюю область Солнечной системы, где обитают миллиарды ледяных комет. А потом оттуда её "вытолкнуло обратно" непонятно какими силами.

Самое интересное — это лишь вершина айсберга. Дело в том, что объекты на таких расстояниях почти невидимы для телескопов. 2017 OF201 проводит всего 1% своего "года" в зоне, где её можно засечь.

А значит, по подсчётам учёных, около сотни таких же "невидимок" могут скрываться в темноте, ожидая своего часа. Иными словами, мы видим лишь одного "беглеца", а там, возможно, целая флотилия карликовых планет странствует в межзвёздной пустоте.

Но главная интрига — Планета 9, тот самый "призрак" на краю Солнечной системы. Некоторые учёные уверены: именно её невидимая гравитация объясняет странное скопление орбит у других транснептуновых объектов. Но 2017 OF201 ломает всю картину. Если Планета 9 существует, то она должна была давно катапультировать эту карликовую планету прочь из системы. Значит, либо теорию о Планете 9 пора пересматривать, либо здесь действуют какие-то иные силы.

В общем, как ни крути, а открытие 2017 OF201 показывает простую вещь: мы ещё очень мало знаем о своём космическом дворе. Телескопы уже вовсю исследуют дальние галактики, квазары и чёрные дыры, но Солнечная система остаётся полна сюрпризов.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

