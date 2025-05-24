Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бег в собственном темпе: 5 причин попробовать медленный бег прямо сейчас
Прощай, Европа: обанкротившийся KTM становится собственностью своего нового индийского партнера
Вирусы-зомби просыпаются: учёные бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты
Неожиданное примирение на концерте Басты: зритель извинился перед женой под громкие овации
Эти 5 оттенков освежат лицо за минуту — проверено для цветотипа Лето
Советская кухня: 5 рецептов, которые мы повторяем до сих пор
Omoda C7: готовьте кошельки! 27 мая стартуют продажи нового дерзкого кроссовера
Пушистик страдает молча: какие ошибки хозяев отталкивают кошек
Самый солнечный цветотип Весна: вот как изменить гардероб и макияж, чтобы засиять

Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею

1:28
Наука

Казалось бы, до настоящего конца света — миллиарды лет. Но угроза не из серии "когда-нибудь", а почти из завтрашнего геологического календаря: через 250 миллионов лет на Земле останется лишь 8% суши, пригодной для жизни.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

И всё из-за суперконтинента будущего — Пангеи Ультимы. Когда все материки сольются в один, центр огромного клочка суши прогреется так сильно, что станет пустыней с влажной жарой, при которой млекопитающие просто не выживут.

Сценарий пугающий: +2,5% солнечной энергии, концентрация CO₂ - в три-четыре раза выше современной, климат — как у фена в парилке. Модели показали: если климат станет таким, Humidex (индекс жары и влажности) взлетит до значений, несовместимых с жизнью. Пот не сможет испаряться, организм перестанет охлаждаться, и наступит гипертермия.

В зонах с экстремальной жарой окажется почти весь будущий суперконтинент. Почти половина Пангеи Ультимы — это бесплодные пустыни. Зелёные зоны останутся только на окраинах — там, где ближе к океану и прохладе.

Это не апокалипсис через миллиарды лет, когда Солнце сожжёт Землю. Это сценарий, который реализуется куда раньше — если человечество не переселится в космос или не придумает, как бороться с климатическим катком, надвигающимся из будущего.

Уточнения

 
 Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу Аудио 
Не жир, а броня: зачем кошке мешок на животе и почему его не стоит трогать
Домашние животные
Не жир, а броня: зачем кошке мешок на животе и почему его не стоит трогать Аудио 
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт
Садоводство, цветоводство
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Зеленский в ловушке: чем его легитимация обернется для Украины? Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Последние материалы
Бег в собственном темпе: 5 причин попробовать медленный бег прямо сейчас
Прощай, Европа: обанкротившийся KTM становится собственностью своего нового индийского партнера
Вирусы-зомби просыпаются: учёные бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты
Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку
Неожиданное примирение на концерте Басты: зритель извинился перед женой под громкие овации
Эти 5 оттенков освежат лицо за минуту — проверено для цветотипа Лето
Советская кухня: 5 рецептов, которые мы повторяем до сих пор
Omoda C7: готовьте кошельки! 27 мая стартуют продажи нового дерзкого кроссовера
Пушистик страдает молча: какие ошибки хозяев отталкивают кошек
Самый солнечный цветотип Весна: вот как изменить гардероб и макияж, чтобы засиять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.