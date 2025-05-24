Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею

Казалось бы, до настоящего конца света — миллиарды лет. Но угроза не из серии "когда-нибудь", а почти из завтрашнего геологического календаря: через 250 миллионов лет на Земле останется лишь 8% суши, пригодной для жизни.
И всё из-за суперконтинента будущего — Пангеи Ультимы. Когда все материки сольются в один, центр огромного клочка суши прогреется так сильно, что станет пустыней с влажной жарой, при которой млекопитающие просто не выживут.
Сценарий пугающий: +2,5% солнечной энергии, концентрация CO₂ - в три-четыре раза выше современной, климат — как у фена в парилке. Модели показали: если климат станет таким, Humidex (индекс жары и влажности) взлетит до значений, несовместимых с жизнью. Пот не сможет испаряться, организм перестанет охлаждаться, и наступит гипертермия.
В зонах с экстремальной жарой окажется почти весь будущий суперконтинент. Почти половина Пангеи Ультимы — это бесплодные пустыни. Зелёные зоны останутся только на окраинах — там, где ближе к океану и прохладе.
Это не апокалипсис через миллиарды лет, когда Солнце сожжёт Землю. Это сценарий, который реализуется куда раньше — если человечество не переселится в космос или не придумает, как бороться с климатическим катком, надвигающимся из будущего.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс.
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