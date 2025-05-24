Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Казалось бы, до настоящего конца света — миллиарды лет. Но угроза не из серии "когда-нибудь", а почти из завтрашнего геологического календаря: через 250 миллионов лет на Земле останется лишь 8% суши, пригодной для жизни.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

И всё из-за суперконтинента будущего — Пангеи Ультимы. Когда все материки сольются в один, центр огромного клочка суши прогреется так сильно, что станет пустыней с влажной жарой, при которой млекопитающие просто не выживут.

Сценарий пугающий: +2,5% солнечной энергии, концентрация CO₂ - в три-четыре раза выше современной, климат — как у фена в парилке. Модели показали: если климат станет таким, Humidex (индекс жары и влажности) взлетит до значений, несовместимых с жизнью. Пот не сможет испаряться, организм перестанет охлаждаться, и наступит гипертермия.

В зонах с экстремальной жарой окажется почти весь будущий суперконтинент. Почти половина Пангеи Ультимы — это бесплодные пустыни. Зелёные зоны останутся только на окраинах — там, где ближе к океану и прохладе.

Это не апокалипсис через миллиарды лет, когда Солнце сожжёт Землю. Это сценарий, который реализуется куда раньше — если человечество не переселится в космос или не придумает, как бороться с климатическим катком, надвигающимся из будущего.

Уточнения



Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс.

