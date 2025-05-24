Африку разрывает изнутри: под континентом бушует каменный монстр

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля под Восточной Африкой буквально кипит. В недрах континента просыпается гигантская сила, способная за считаные миллионы лет превратить часть Африки в отдельный материк.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Африка

Разлом длиной более 3 тысяч километров — Восточноафриканская рифтовая система — постепенно раздвигает плиты. И если раньше считалось, что на распад уйдут десятки миллионов лет, теперь речь идёт о гораздо более сжатых сроках — от одного до пяти миллионов лет.

Причина — Африканский суперплюм. Подземный "огненный пузырь" у границы мантии и ядра подогревает литосферу снизу. Давление расплавленных пород ломает земную кору, словно яичную скорлупу. По последним GPS-измерениям, плиты расходятся со скоростью роста человеческих ногтей — около 5 мм в год.

В Кении, Эфиопии и Танзании уже возникают трещины в земле, прерывая дороги и разрушая здания. В регионе Афар трещина длиной почти 60 км появилась за считаные дни после серии подземных толчков. В будущем в эти низины может ворваться вода из Красного моря и Индийского океана, образуя новый океан.

Изменится и карта мира. Сомали, восточная часть Эфиопии, Кения и Танзания могут стать новым континентом. А Уганда и Замбия — внезапно получить морской выход.

Как отмечают учёные, исследование изотопов газа неона подтверждает: раскол подогревает не верхняя кора, а глубинные силы. Тот самый "каменный язык" на сотни километров у подножия мантии поднимает Африку, создаёт трещины и подталкивает к рождению нового океана.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.



