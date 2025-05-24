Последний выдох планеты: Америка намерена уничтожить экологию

В США разгорается скандал вокруг экологической политики: влиятельная газета New York Times обнародовала сенсационные данные о готовящемся решении властей.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Выбросы

По информации издания, Агентство по охране окружающей среды (EPA) намерено полностью отказаться от ограничений на выброс парниковых газов для угольных и газовых электростанций по всей стране. Проект соответствующего документа уже разработан и направлен на согласование в Белый дом.

В EPA обосновывают столь радикальный шаг тем, что американские электростанции на ископаемом топливе якобы не играют решающей роли в глобальном изменении климата.

В ведомстве ссылаются на статистику: доля США в мировом объёме парниковых газов сравнительно мала и продолжает сокращаться. Следовательно, уверены в агентстве, снятие экологических барьеров для ТЭС никак не скажется на здоровье населения и состоянии окружающей среды. Аргументация звучит неожиданно, особенно на фоне многолетней борьбы Штатов за климатические соглашения и зелёные технологии.

Источники New York Times в EPA подчёркивают: окончательный вариант постановления ещё может претерпеть изменения, но если план будет принят в нынешнем виде, это фактически даст угольным и газовым станциям карт-бланш на неограниченные выбросы CO₂ и других вредных веществ. Для экологической повестки США это станет настоящей революцией — причём не в пользу защитников природы.

Парадокс ситуации в том, что на фоне этих новостей в самих США ширится коррупционный скандал вокруг экологической политики прошлого правительства. Как выяснила газета Washington Post, ФБР уже начало допрашивать действующих и бывших сотрудников EPA.

Их подозревают в причастности к сомнительным схемам распределения 20 миллиардов долларов, выделенных администрацией Джо Байдена на проекты альтернативной энергетики. Масштабное расследование уже привело к громкой отставке одного из федеральных прокуроров — настолько чувствительны вскрывшиеся факты.

Уточнения

Теплова́я электроста́нция — электростанция на основе теплового двигателя, вырабатывающая электрическую энергию за счёт преобразования химической энергии топлива в процессе горения или ядерную энергию топлива (АЭС — также относится к тепловым электростанциям, ведь в основе её работы также лежит тепловой двигатель) в тепловую, а затем — в механическую энергию вращения вала электрогенератора.

