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Исследование показало ужасающую правду: раненные и убитые в ледниковый период

2:10
Наука

Прямые доказательства вражды и насилия в глубокой древности встречаются крайне редко. Однако недавно исследователи раскрыли одну из старейших криминальных загадок палеолита — предполагаемое убийство, совершённое около 17 000 лет назад на севере современной Италии.

Кость
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кость

Речь идёт о частично сохранившемся скелете юноши, найденного в 1973 году в скальном убежище Рипаро-Тальенте. Известный под кодовым именем Талиенте 1, он умер в возрасте около 20 лет.

Долгое время причина его смерти оставалась неясной, но недавний анализ костей с использованием электронного микроскопа и 3D-визуализации пролил свет на ужасающие обстоятельства.

На бедренной и большеберцовой костях обнаружены как минимум пять чётких порезов, оставленных метательным оружием с кремнёвым наконечником. Судя по характеру повреждений, удары наносились с большой скоростью.

Некоторые травмы пришлись спереди, другие — сзади, что позволяет предположить: Талиенте 1 был либо окружён, либо ранен во время попытки бегства.

Одна из ран могла быть смертельной — повреждение бедренной артерии, о чём свидетельствует отсутствие признаков заживления.

"Очень вероятно, что смерть наступила почти мгновенно, — комментирует антрополог Витале Спарачелло. - Прокол бедренной артерии — это вопрос нескольких минут".

Этот случай уникален тем, что следы насилия были выявлены без обнаружения самих наконечников стрел. Обычно археологи идентифицируют нападения по застрявшим в костях артефактам. Здесь же убийство установлено исключительно по характеру ранений — важный шаг в развитии судебной археологии.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports и даёт редкий взгляд на мрачные стороны жизни людей ледникового периода. История Талиенте 1 — трагическое напоминание о том, что насилие между людьми существует столь же давно, как и сама цивилизация.

Уточнения

Палеоли́т (греч. παλαιός древний + λίθος камень; древнекаменный век) — первый исторический период каменного века с начала использования первых колотых каменных орудий гоминидами (род Homo) (около 2,6 млн лет назад) до появления у человека земледелия приблизительно в 10-м тысячелетии до н. э.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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