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Huawei представила MateBook Fold — складной ноутбук с OLED-экраном и потрясающим дизайном

1:58
Наука

Huawei представила свою новую модель MateBook Fold Ultimate Design, которая выглядит как 13-дюймовый ноутбук.

ноутбук HUAWEI
Фото: huawei is licensed under Free More info
ноутбук HUAWEI

Этот гаджет можно использовать как большой планшет с сенсорным экраном, когда он полностью раскрыт, и как компактный ноутбук с виртуальной клавиатурой, когда он под углом. Хотя Lenovo выпустила первый складной ноутбук несколько лет назад, Huawei уже давно занимается этой технологией, например, с их складным телефоном Mate XT за 2800 долларов.

MateBook Fold весит всего 1,16 кг, а в закрытом состоянии его толщина составляет 14,9 мм. Внутри алюминиевого корпуса находятся два вентилятора, система парового охлаждения и шесть динамиков. Уникальный механизм шарнира позволяет удерживать экран под любым углом от 30 до 150 градусов.

На задней панели присутствует встроенная подставка, а корпус выполнен из износостойкой кожи с красивыми деталями. Экран представляет собой двухслойную OLED-матрицу с разрешением 3,3K и яркостью до 1600 нит, а соотношение площади экрана к корпусу составляет 92%, что дает тонкую рамку вокруг дисплея. Он защищен от ударов специальным слоем неньютоновской жидкости и углеродным волокном.

MateBook Fold работает на HarmonyOS от Huawei, позволяя пользователю работать с двумя дисплеями одновременно. Внутри — накопитель до 2 ТБ, 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 75 Вт·ч. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев, а также есть 8-мегапиксельная фронтальная камера и два порта USB-C, пишет newatlas.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносное портативное устройство, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатура, процессор, материнская плата, видеокарта, ПЗУ, ОЗУ, аккумуляторные батареи и пр.) и/или подключены дополнительно (например, компьютерная мышь, монитор, внешние модули и периферия).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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