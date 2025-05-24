Камера, способная на большее: Canon готовит к выпуску новую PowerShot

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации от Canon Rumors, новая камера PowerShot с суперзумом выйдет в конце этого года, но пока непонятно, будет ли она частью серии Z или новой линейки G.

Фото: canon is licensed under Free More info камера Canon

Камера PowerShot V ориентирована на видео, поэтому есть вероятность, что новая фотокамера будет принадлежать другой линейке.

Также недавно Canon выпустила новую линейку компактных камер PowerShot V1, но она больше предназначена для блогеров и имеет объектив с фокусным расстоянием 16–50 мм, что не сравнится с суперзумом 24–960 мм модели SX740 HS, которая больше не производится.

С учетом растущего спроса и отсутствия суперзума в линейке, выпуск новой PowerShot весьма актуален. На данный момент линейка Canon PowerShot включает модели V1 и V10, и в начале года компания подтвердила планы по увеличению производства и продаж компактных камер, пишет digitalcameraworld.

Уточнения

Объекти́в — оптическая система, являющаяся частью оптического прибора, обращённая к объекту наблюдения или съёмки и формирующая его действительное или мнимое изображение.

