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Новый лидер в борьбе с ожирением: тирзепатид бросает вызов Оземпику

2:08
Наука

Новое масштабное исследование показало: препарат тирзепатид (tirzepatide) оказался значительно эффективнее семаглутида (semaglutide), более известного под брендом Озепмик, в снижении веса у людей с ожирением без диабета.

ожирение, талия
Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain
ожирение, талия

За 72 недели участники, получавшие тирзепатид, теряли в среднем 20,2% массы тела, в то время как в группе семаглутида — лишь 13,7%. Это делает тирзепатид самым результативным средством в современной фармакотерапии ожирения.

В исследовании приняли участие 751 взрослый, случайным образом распределённый на группы: тирзепатид в дозировке 10 или 15 мг и семаглутид в 1,7 или 2,4 мг. Препараты вводились один раз в неделю в течение полутора лет.

Результаты впечатляют не только по динамике массы тела, но и по снижению окружности талии: минус 18,4 см у тирзепатида против 13 см у семаглутида. Более того, участники в группе тирзепатида в 2 раза чаще достигали ключевых целевых показателей по снижению веса. У каждого пятого вес уменьшался более чем на 30%.

Тирзепатид работает по принципу двойной активации: он стимулирует сразу два метаболических рецептора — GIP и GLP-1. Это усиливает эффект насыщения, снижает аппетит и способствует более активному сжиганию жира. При этом оба препарата снижали кардиометаболические риски, такие как уровень сахара и артериальное давление.

Исследование включало этнически разнообразную группу и, несмотря на то, что не было двойным слепым, подтвердило выводы предыдущих контролируемых работ.

Вывод ясен: тирзепатид — новый стандарт борьбы с ожирением, и он обещает стать революцией в лечении избыточного веса, превосходя даже такие популярные препараты, как Озепмик.

Уточнения

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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