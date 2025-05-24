Кубик Рубика сменил кубик Пердьюбик и сразу ворвался в Книгу рекордов Гиннесса

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Невероятное достижение инженеров-студентов из Университета Пердью взорвало мир технологий: созданный ими робот собрал кубик Рубика за 0,103 секунды.

Фото: commons.wikimedia by Gerwin Sturm from Vienna, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ коллекция кубиков Рубика

Это в три раза быстрее предыдущего рекорда (0,305 с) и быстрее, чем человек успевает моргнуть. Разработка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая в истории.

Проект начался как образовательная инициатива — студенты познакомились во время академической программы Purdue и решили воплотить мечту о сверхскоростном роботе.

Собственные средства, время и знания были вложены в создание того, что они назвали кубик Пердьюбик (Purdubik’s Cube).

В техническом плане робот — шедевр инженерной мысли. Он использует машинное зрение для мгновенного анализа состояния кубика, собственные алгоритмы для оптимизации движения, а также мощные сервоприводы с идеально отлаженными профилями ускорения. Каждое движение рассчитывается до микросекундной точности.

Но главное — это интерактивность. Через "умный куб" с поддержкой Bluetooth любой пользователь может попробовать собрать головоломку, а робот будет повторять каждый шаг. После завершения — мгновенная финальная сборка в режиме реального времени, что превращает взаимодействие с машиной в настоящее шоу.

Проект уже стал победителем дизайнерского конкурса внутри университета и получил признание за вклад в развитие образовательной робототехники и инженерии.

Пердьюбик — не просто робот, это символ того, как студенческие идеи могут раздвигать границы возможного.

Уточнения

Ку́бик Ру́бика (разг. Ку́бик-ру́бик) — популярная головоломка, изобретённая в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. Первая в истории перестановочная головоломка на шарнирах, идея которой послужила началом к созданию множества других подобных головоломок, в частности серии Кубиков 2×2, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8 и т. д.



Университет Пердью (англ. Purdue University) — государственный исследовательский университет в США, расположенный в городе Уэст-Лафейетт, штат Индиана, главный из шести кампусов Системы университетов Пёрдью. Университет неизменно входит в списки самых престижных высших учебных заведений. В университете обучаются студенты из 49 штатов США и 122 стран мира.

