Жизнь на Европе? Спутник Юпитера снова в центре внимания учёных

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В то время как внимание многих всё ещё приковано к Марсу, научное сообщество всё чаще смотрит в сторону другого объекта — спутника Юпитера по имени Европа. С ледяной поверхностью и возможным подповерхностным океаном, этот странный мир уже давно вызывает интерес у исследователей. Но теперь всё серьёзнее, чем когда-либо.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa_(14432554010).jpg by Kevin Gill НАСА запускает аппарат к Европе

📎 Полная версия статьи на португальском языке опубликована на нашем международном портале:

👉 port.pravda.ru/science/58603-vida-lua-europa-jupiter

Почему Европа?

По размерам она близка к нашей Луне, но, как предполагается, под ледяной корой у Европы скрывается океан, содержащий больше воды, чем на Земле. Благодаря приливному нагреванию — взаимодействию с гравитацией Юпитера — эта вода может находиться в жидком состоянии. А там, где есть жидкая вода, возможно и существование жизни.

Уже были обнаружены следы кислорода, перекиси водорода и сульфатов на её поверхности. Если такие соединения присутствуют и в подлёдном океане, это создаёт благоприятную среду для микробов, способных выживать без солнечного света.

Что ищут учёные?

Речь не о “зелёных человечках”, а о простейших формах жизни, подобных тем, что находят в глубоководных жерлах на Земле. Учёные NASA называют Европу одним из наиболее перспективных объектов для поиска жизни в Солнечной системе.

В этом году стартует миссия NASA Europa Clipper, которая будет исследовать химический состав, структуру ледяной оболочки и — главное — наличие водяных шлейфов, выбрасываемых из недр спутника. Если их удастся обнаружить, зонд сможет собирать образцы прямо из космоса — без бурения льда.

Почему это важно?

Если гипотезы подтвердятся, именно Европа, а не Марс, может стать первым телом в Солнечной системе, где будет обнаружена внеземная жизнь — пусть даже в форме бактерий. Это кардинально изменит наше представление о жизни во Вселенной.