Ждём на людях: японцы тестируют антижир без спорта и ограничений

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Наука

Японские исследователи разработали инновационный подход к сжиганию жира, не требующий строгих диет или физических нагрузок. В центре внимания — кишечная добавка под названием AceCel, которая содержит ацетат. Она помогает мышам терять жировую массу, не затрагивая при этом мышечную ткань.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Ключ к эффективности — в сочетании ацетата с определённым типом кишечных бактерий — Bacteroides. Вместе они перестраивают метаболизм, имитируя состояние, похожее на голодание или кето-диету. В результате организм начинает активнее использовать жир как источник энергии и снижает усвоение сахара.

АцеЦел действует точечно: ацетат доставляется в дистальные отделы толстой кишки, где и вступает во взаимодействие с бактериями. Только в их присутствии запускается жиросжигающий эффект — при их отсутствии никакого результата не наблюдается. Более того, добавка способствует увеличению численности самих Bacteroides, что усиливает эффект.

Благодаря такой комбинации усиливается ферментация углеводов, уменьшается поглощение сахаров и ускоряется утилизация жира в печени. Организм не просто теряет вес — он делает это, используя избыточные запасы жира в качестве топлива.

Исследование, проведённое на мышах, показало устойчивый результат: снижение жира, сохранение мышечной массы и повышенная энергетическая эффективность. Следующий шаг — клинические испытания на людях для проверки безопасности и эффективности добавки.

Если результаты подтвердятся, АцеЦел может стать революционной альтернативой кето-диетам и строгим ограничениям — достаточно будет наладить баланс кишечной микрофлоры и добавить немного ацетата.

Уточнения

У́ксусная кислота́ (эта́новая кислота, химическая формула — C2H4O2 или CH3COOH, AcOH) — cлабая одноосновная органическая кислота, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот. Соли и сложные эфиры уксусной кислоты называются ацета́тами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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