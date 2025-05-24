Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самое вкусное путешествие по Тасмании — от колыбели до побережья
Камера, способная на большее: Canon готовит к выпуску новую PowerShot
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Устали от морщин под глазами? Этот способ поможет вам вернуть свежий и открытый взгляд
Слёзы дракона: Юрий Лоза порассуждал о качестве чая
Эта асана укрепляет спину и пресс, растягивает плечи и грудь: выполняйте её каждый день
Популярен у новичков, бесполезен для прогресса: тренажёр, которого стоит избегать
Молния выбрала жертву: в Румынии гроза убила человека на глазах у друга
Битва за бензин: Toyota придумала, как спасти ДВС и планету одновременно

Секреты цивилизации Чавин: психоделики как инструмент политического контроля

1:57
Наука

Древняя культура чавин, процветавшая на территории современного Перу более 3000 лет назад, использовала психоделики как инструмент социального и политического управления.

Альпака
Фото: commons.wikimedia.org by Gouwenaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Альпака

Новые археологические находки в Чавин-де-Уантаре проливают свет на то, как галлюциногенные вещества способствовали формированию элит и утверждению власти.

В частных ритуальных комнатах, скрытых от глаз обычного населения, проходили церемонии с использованием психоактивных веществ — никотина и бобов вилка. Табакерки с их остатками стали доказательством того, что доступ к таким веществам был строго контролируемым и эксклюзивным.

Целью этих церемоний было не только получение мистического опыта, но и создание особого статуса для тех, кто участвовал. Ритуалы включали употребление психоделиков, музыкальное сопровождение с использованием труб из морских раковин и тщательно продуманные архитектурные элементы, создающие атмосферу духовного возвышения.

Такой подход позволял вождям чавинов убеждать народ в своей сверхъестественной силе и закреплять социальные различия. Постепенно формировалась раннеклассовая система, где доступ к "священным" переживаниям превращался в источник власти.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, объясняет, как религиозные практики и контролируемый транс становились средством перехода от эгалитарного устройства к централизованным империям с мощными элитами.

Эти открытия помогают не только понять устройство общества чавинов, но и увидеть, как духовные практики влияли на эволюцию политических структур. Мистика, архитектура и химия в древнем Чавине сплелись в мощный инструмент формирования цивилизации.

Уточнения

Чави́нская культу́ра (культура Чави́н) — доколумбова цивилизация, существовавшая с 900 по 200 годы до н. э. на северных нагорьях Анд, на территории современного Перу. Чавинская культура находилась в долине Мосна, где сливаются реки Мосна и Уачекса. В настоящее время на этой территории проживают народы кечуа, халка и пуна.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность
Новости спорта
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность Аудио 
Под Канзасом бурлит энергия нового мира: то, что нашли, переписывает будущее
Наука и техника
Под Канзасом бурлит энергия нового мира: то, что нашли, переписывает будущее Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Последние материалы
Камера, способная на большее: Canon готовит к выпуску новую PowerShot
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Устали от морщин под глазами? Этот способ поможет вам вернуть свежий и открытый взгляд
Слёзы дракона: Юрий Лоза порассуждал о качестве чая
Эта асана укрепляет спину и пресс, растягивает плечи и грудь: выполняйте её каждый день
25 мая: День филолога, рок Эдуарда Стрельцова и Звездные войны
Популярен у новичков, бесполезен для прогресса: тренажёр, которого стоит избегать
Молния выбрала жертву: в Румынии гроза убила человека на глазах у друга
Битва за бензин: Toyota придумала, как спасти ДВС и планету одновременно
Если осталась банка консервов и немного макарон — сделайте это блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.