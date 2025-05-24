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Глубинный мир в шоке! Монстры из бездны оказались повсюду...

1:55
Наука

Новое исследование открыло неожиданные масштабы обитания самого крупного амфипода в мире — Alicella gigantea. Это сверхгигантское ракообразное, внешне напоминающее белую креветку, оказалось куда более распространённым, чем считалось ранее. Оно может занимать до 59% морского дна — почти половину всех океанов Земли.

На дне моря
Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На дне моря

Пейдж Марони и её коллеги из Университета Западной Австралии проанализировали 75 наблюдений A. gigantea с глубин от 3890 до 8931 метра. Образцы были собраны в различных точках Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Эти данные позволили впервые представить масштаб ареала обитания этого глубоководного существа.

Генетический анализ всех собранных экземпляров показал: несмотря на огромное расстояние между местами находок, ракообразные относятся к одному виду. Это означает, что A. gigantea имеет исключительную устойчивость и способность к адаптации в экстремальных условиях глубинных экосистем.

На основе совмещения данных о глубинах, местах находок и известных океанографических параметров, исследователи пришли к выводу: потенциальный ареал Alicella gigantea может охватывать до 59% морского дна. Это делает вид одним из самых распространённых глубоководных макроорганизмов на планете.

Это открытие не только расширяет представление о биоразнообразии в экстремальных условиях, но и поднимает новые вопросы о механизмах выживания, миграции и эволюции морских существ на больших глубинах. Исследование может повлиять на дальнейшее картографирование экосистем морского дна и стратегии их охраны.

Уточнения

Alicella gigantea  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид десятиногих ракообразных из отряда бокоплавов, самый крупный представитель отряда. Обитает на больших глубинах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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