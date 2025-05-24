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Небесная яма в Китае: как карстовый гигант формировался на протяжении 128 000 лет

3:35
Наука

Над горными хребтами юго-западного Китая простирается огромная расселина, достигающая почти километра в поперечнике, настолько глубокая, что создается впечатление, будто свет поглощается землей. Сяочжай Тянькэн, также известный как "Небесная яма", признан самой большой карстовой воронкой в мире.

Свобода
Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свобода

Местные жители издавна знали о Сяочжай Тянькэне, но для остального мира он был открыт лишь в 1994 году, когда группа британских исследователей пещер случайно наткнулась на его скрытый вход.

"Небесная яма" Сяочжай имеет глубину около 662 метров от края до дна — это больше, чем высота шести статуй Свободы, поставленных друг на друга — и занимает примерно 119 миллионов кубических метров пространства.

Эти размеры подтверждают ее статус самой глубокой и крупной из известных карстовых воронок на планете, и она носит это звание с тихим и внушающим трепет достоинством.

Сяочжай Тянькэн — это скрытый гигант, и геологи теперь изучают полосатые известняковые стены карстовой воронки как страницы древней истории. Дождевая вода, слегка подкисленная после смешивания с углекислым газом в почве, проникала через трещины в породе триасового периода в течение приблизительно 128 000 лет.

Постепенно вода вымывала пещеры под округом Фэнцзе, пока, наконец, потолок не обрушился, образовав пропасть, которую мы видим сегодня.

Благодаря тому, что известняк расположен высоко над уровнем моря и не содержит примесей глины, вода могла беспрепятственно прокладывать туннели, формируя проходы, по которым до сих пор текут подземные реки.

Сяочжай Тянькэн является классическим примером карстового рельефа — результата идеальных условий для карстовых процессов и обильных муссонных дождей.

Карстовый рельеф формируется, когда вода постепенно разрушает мягкие, растворимые породы, такие как известняк, доломит или гипс. Просачиваясь в почву, дождевая вода насыщается углекислым газом и становится слабокислой. Эта слабая кислота взаимодействует с породой, постепенно разрушая ее структуру.

Со временем земля над ними начинает оседать и разрушаться, образуя воронки, исчезающие ручьи и обширные пещерные системы под поверхностью. Это незаметный, но мощный процесс, преобразующий ландшафт изнутри.

Китайские исследователи относят этот колосс к категории тянькэнов — воронок, глубина и ширина которых составляют не менее 100 метров, и у основания каждой из которых протекает река.

Это слово переводится как "небесная яма" или "небесное отверстие". Оба варианта точно передают ощущение, возникающее при взгляде вниз с края пропасти. Из 75 подобных объектов, зарегистрированных во всем мире, около 50 находятся во влажных карстовых районах Китая.

Сяочжай затмевает своих собратьев: его длина составляет от 511 до 626 метров, а ширина — от 300 до 537 метров. Эти размеры не поддаются простому сравнению, но соответствуют всем критериям, установленным геологами для этих уникальных форм рельефа, пишет earth.

Уточнения

Ка́рстовая воронка — наиболее распространённая карстовая форма рельефа умеренных широт, замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы. От колодцев и шахт отличается тем, что кверху расширяется. Изучением карстовых воронок занимается карстоведение.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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