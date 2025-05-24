Айсберг распадается на тысячи осколков: вот к чему приведёт крушение огромного ледника

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромный ледник площадью около 3 тысяч квадратных километров начал распадаться на тысячи осколков.

Фото: commons.wikimedia.org by PsamatheM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ледник

Этот айсберг самый большой в мире, он вдвое больше, чем Санкт-Петербург. Его края разрушаются, а самый крупный отколовшийся кусок уже получил наименование A23c.

Раскол ледника может принести пользу: ледяная плита выбрасывает в воду питательные вещества, поддерживая морскую жизнь в этом регионе.

Впервые кусок откололся от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в 1986 году, но вскоре сел на мель более чем на 30 лет. Только в 2023 году ледяная глыба начала отплывать от Антарктиды, но сейчас айсберг снова сел на мель возле острова Южная Георгия.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

